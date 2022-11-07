https://ria.ru/20221107/istrebitel-1829570130.html

Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил

Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил - РИА Новости, 07.11.2022

Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил

Истребитель саудовских ВВС FS-15 потерпел крушение во время учебного полета, экипаж выжил, сообщило в понедельник министерство обороны Саудовской Аравии в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:22

2022-11-07T09:22

2022-11-07T09:22

в мире

саудовская аравия

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ДОХА, 7 ноя - РИ Новости. Истребитель саудовских ВВС FS-15 потерпел крушение во время учебного полета, экипаж выжил, сообщило в понедельник министерство обороны Саудовской Аравии в Twitter.''Самолет королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение во время рутинного учебного полета в результате технической неисправности в райне военно-воздушной базы короля Абдель Азиза в Восточной провинции, экипаж сумел спастись", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220828/istrebiteli-1812648327.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия