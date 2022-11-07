https://ria.ru/20221107/istrebitel-1829570130.html
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил - РИА Новости, 07.11.2022
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил
Истребитель саудовских ВВС FS-15 потерпел крушение во время учебного полета, экипаж выжил, сообщило в понедельник министерство обороны Саудовской Аравии в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:22
2022-11-07T09:22
2022-11-07T09:22
в мире
саудовская аравия
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ДОХА, 7 ноя - РИ Новости. Истребитель саудовских ВВС FS-15 потерпел крушение во время учебного полета, экипаж выжил, сообщило в понедельник министерство обороны Саудовской Аравии в Twitter.''Самолет королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение во время рутинного учебного полета в результате технической неисправности в райне военно-воздушной базы короля Абдель Азиза в Восточной провинции, экипаж сумел спастись", - говорится в сообщении.
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саудовская аравия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия
В мире, Саудовская Аравия
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил
Истребитель саудовских ВВС FS-15 потерпел крушение, экипаж выжил