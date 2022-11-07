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Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил - РИА Новости, 07.11.2022
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Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил - РИА Новости, 07.11.2022
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил
Истребитель саудовских ВВС FS-15 потерпел крушение во время учебного полета, экипаж выжил, сообщило в понедельник министерство обороны Саудовской Аравии в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:22
2022-11-07T09:22
в мире
саудовская аравия
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ДОХА, 7 ноя - РИ Новости. Истребитель саудовских ВВС FS-15 потерпел крушение во время учебного полета, экипаж выжил, сообщило в понедельник министерство обороны Саудовской Аравии в Twitter.''Самолет королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение во время рутинного учебного полета в результате технической неисправности в райне военно-воздушной базы короля Абдель Азиза в Восточной провинции, экипаж сумел спастись", - говорится в сообщении.
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в мире, саудовская аравия
В мире, Саудовская Аравия
09:22 07.11.2022
 
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение, экипаж выжил

Истребитель саудовских ВВС FS-15 потерпел крушение, экипаж выжил

© Фото : U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin TrowerИстребители F-15C и F-15E ВВС США в небе
Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower
Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 7 ноя - РИ Новости. Истребитель саудовских ВВС FS-15 потерпел крушение во время учебного полета, экипаж выжил, сообщило в понедельник министерство обороны Саудовской Аравии в Twitter.
''Самолет королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение во время рутинного учебного полета в результате технической неисправности в райне военно-воздушной базы короля Абдель Азиза в Восточной провинции, экипаж сумел спастись", - говорится в сообщении.
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