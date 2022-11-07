В Испании после акции в музее Прадо задержали еще двух человек
В Испании после акции в музее Прадо задержали еще двух человек, включая журналистку
© Фото : Futuro Vegetal ~ Canal/TelegramЭкоактивистки из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Испанская полиция задержала еще двух человек, включая журналистку, в связи с акцией экоактивистов в Национальном музее Прадо в Мадриде, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции.
Два экоактивиста из организации Futuro Vegetal в субботу приклеили свои руки к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, а рядом на стене между двумя картинами черной краской оставили послание "+1,5 градуса". Позднее они были задержаны за нарушение общественного порядка и нанесение ущерба. По данным источников в полиции, задержанные являются гражданами Испании.
"Еще две женщины - журналистка и студентка - были задержаны за предполагаемое участие в организации акта вандализма в зале музея Прадо", - говорится в сообщении агентства.
По данным источников в полиции, на причастность к акции двух женщин указывают данные, полученные с камер наблюдения музея, а также показания нескольких свидетелей. Их также обвиняют в порче имущества и нарушении общественного порядка.
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