https://ria.ru/20221107/ispaniya-1829634581.html

В Испании после акции в музее Прадо задержали еще двух человек

В Испании после акции в музее Прадо задержали еще двух человек - РИА Новости, 07.11.2022

В Испании после акции в музее Прадо задержали еще двух человек

Испанская полиция задержала еще двух человек, включая журналистку, в связи с акцией экоактивистов в Национальном музее Прадо в Мадриде, передает агентство... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:41

2022-11-07T12:41

2022-11-07T12:41

культура

винсент ван гог

франсиско гойя

клод моне

европа

испания

мадрид

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Испанская полиция задержала еще двух человек, включая журналистку, в связи с акцией экоактивистов в Национальном музее Прадо в Мадриде, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции.Два экоактивиста из организации Futuro Vegetal в субботу приклеили свои руки к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, а рядом на стене между двумя картинами черной краской оставили послание "+1,5 градуса". Позднее они были задержаны за нарушение общественного порядка и нанесение ущерба. По данным источников в полиции, задержанные являются гражданами Испании."Еще две женщины - журналистка и студентка - были задержаны за предполагаемое участие в организации акта вандализма в зале музея Прадо", - говорится в сообщении агентства.По данным источников в полиции, на причастность к акции двух женщин указывают данные, полученные с камер наблюдения музея, а также показания нескольких свидетелей. Их также обвиняют в порче имущества и нарушении общественного порядка.Последнее время в Европе участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября в Лондоне две девушки, участницы британского экологического движения Just Stop Oil, зашли в зал Национальной галереи и вылили на картину Ван Гога "Подсолнухи" содержимое двух банок томатного супа.Неделю спустя двое активисток из немецкого экологического сообщества Letzte Generation швырнули картофельное пюре в картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме (Германия).В прошлую субботу полиция помешала экоактивистке приклеить лицо к картине Винсента Ван Гога "Автопортрет в Сен-Реми" и облить супом одну из картин Поля Гогена в парижском музее Орсе.Ранее в эту субботу климатические активисты блокировали вылет частных самолетов из амстердамского аэропорта Схипхол.С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к активным действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.

https://ria.ru/20221105/politsiya-1829393472.html

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европа

испания

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

винсент ван гог, франсиско гойя, клод моне, европа, испания, мадрид, оон, в мире, культура