https://ria.ru/20221107/isk-1829676329.html

Минобороны предъявило производителю Бе-200 иск на 533 миллиона рублей

Минобороны предъявило производителю Бе-200 иск на 533 миллиона рублей - РИА Новости, 07.11.2022

Минобороны предъявило производителю Бе-200 иск на 533 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 533 миллионов рублей с Таганрогского авиационного... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:55

2022-11-07T14:55

2022-11-07T14:55

происшествия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

бе-200

тантк имени г. м. бериева

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 533 миллионов рублей с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева (ТАНТК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), разработчика и производителя самолетов-амфибий Бе-200.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 3 ноября, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не раскрываются.Минобороны периодически обращается в суд с исками в ТАНТК. Так, оно требовало более 670 миллионов рублей неустойки по госконтракту от 25 декабря 2018 года стоимостью более 6,6 миллиарда рублей на изготовление и поставку самолетов-амфибий типа Бе-200 в 2018-2020 годах. Суды четырех инстанции, включая Верховный суд в январе этого года, отклонили иск.В августе 2017 года суд удовлетворил иск Минобороны о возвращении выплаченного исполнителю аванса в размере более 6,7 миллиарда рублей по договору от 23 мая 2013 года. По его условиям ТАНТК должен был с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года поставить оборонному ведомству пять самолетов Бе-200ЧС без функции пожаротушения общей стоимостью около 7 миллиардов рублей, но контракт не был исполнен.Ответчик в суде не возражал против удовлетворения требований. Впоследствии суд предоставил ТАНТК рассрочку для исполнения судебного решения. Должник должен был выплатить всю сумму тремя примерно равными траншами с февраля 2018 года по февраль 2019 года, что он и сделал.Бе-200 - российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК и ранее собиравшийся на Иркутском авиационном заводе. Самолет предназначен для тушения пожаров, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Бе-200 может взлетать и садиться как на сушу, так и на воду. ОАК в феврале 2020 года сообщила о заключении нового контракта Минобороны с предприятием в Таганроге. Сколько всего самолетов планируется передать в рамках этого контракта, не уточнялось.

https://ria.ru/20221018/isk-1824922272.html

https://realty.ria.ru/20220620/promsvyazbank-1796663010.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), бе-200, тантк имени г. м. бериева