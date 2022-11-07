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В Тегеране заявили, что беспорядки в стране были спровоцированы США - РИА Новости, 07.11.2022
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В Тегеране заявили, что беспорядки в стране были спровоцированы США
В Тегеране заявили, что беспорядки в стране были спровоцированы США - РИА Новости, 07.11.2022
В Тегеране заявили, что беспорядки в стране были спровоцированы США
Беспорядки в Иране были частью плана Соединенных Штатов по срыву переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:07
2022-11-07T15:15
в мире
иран
тегеран (город)
саудовская аравия
дональд трамп
нед прайс
жозеп боррель
сша
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Беспорядки в Иране были частью плана Соединенных Штатов по срыву переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделке"), заявил в понедельник главнокомандующий армией Исламской республики генерал Абдольрахим Мусави."Недавние беспорядки в Иране были частью американских усилий по срыву переговоров в Вене (по СВПД – ред.)", - приводит агентство IRIB слова Мусави.Уже полтора месяца в стране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221106/ssha-1829430747.html
https://ria.ru/20221104/gotovnost-1829233340.html
иран
тегеран (город)
саудовская аравия
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в мире, иран, тегеран (город), саудовская аравия, дональд трамп, нед прайс, жозеп боррель, сша, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, Тегеран (город), Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Нед Прайс, Жозеп Боррель, США, Евросоюз, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
15:07 07.11.2022 (обновлено: 15:15 07.11.2022)
 
В Тегеране заявили, что беспорядки в стране были спровоцированы США

В иранской армии беспорядки назвали планом США по срыву переговоров по СВПД

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Беспорядки в Иране были частью плана Соединенных Штатов по срыву переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделке"), заявил в понедельник главнокомандующий армией Исламской республики генерал Абдольрахим Мусави.
"Недавние беспорядки в Иране были частью американских усилий по срыву переговоров в Вене (по СВПД – ред.)", - приводит агентство IRIB слова Мусави.
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 05:09
США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщила WP
Уже полтора месяца в стране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
Военный парад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 15:53
Иран выразил готовность противостоять гибридной войне США
 
В миреИранТегеран (город)Саудовская АравияДональд ТрампНед ПрайсЖозеп БоррельСШАЕвросоюзСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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