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В Ингушетии зафиксировали случаи заболевания острым вялым параличом
В Ингушетии зафиксировали случаи заболевания острым вялым параличом - РИА Новости, 07.11.2022
В Ингушетии зафиксировали случаи заболевания острым вялым параличом
Несколько случаев заболевания острым вялым параличом, который может быть одним из признаков полиомиелита, зафиксировано в Ингушетии, все пациенты изолированы,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:47
2022-11-07T16:47
2022-11-07T16:47
общество
здоровье - общество
республика ингушетия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Несколько случаев заболевания острым вялым параличом, который может быть одним из признаков полиомиелита, зафиксировано в Ингушетии, все пациенты изолированы, сообщает региональный минздрав."Сегодня в республике сложилась непростая ситуация с управляемыми инфекциями. Зарегистрировано несколько случаев заболевания острым вялым параличом. Пациенты изолированы и проходят лечение в инфекционных отделениях медицинских организаций республики", - говорится в сообщении.Ранее в соцсетях получила распространение информация о том, что в Ингушетии зарегистрировано несколько случаев заболевания детей полиомиелитом.Отмечается, что в медицинских организациях Ингушетии, оказывающих первичную медицинскую помощь, имеется вакцина для профилактики полиомиелита."Иммунизация детей против инфекции - это основное мероприятие по предотвращению распространения полиомиелита в мире. Иммунизация против полиомиелита проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинами, зарегистрированными на территории РФ", - добавили в ведомстве.Руководитель регионального министерства здравоохранения Магомед-Башир Балаев отметил, что на территории республики зарегистрировано три новых случая заражения."Несколько больных с острым вялым параличом, трое детей всего по республике, не путайте эти случаи с полиомиелитом", - сказал Балаев во время прямого эфира на площадке минздрава в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что вакцинации от полиомиелита в республике подлежат более 8 тысяч детей, из них уже привито больше 5 тысяч.Министерство просит жителей региона для проведения вакцинации детей обращаться в медицинские организации по месту жительства.
https://ria.ru/20221107/pomosch-1829684120.html
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, республика ингушетия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия
Общество, Здоровье - Общество, Республика Ингушетия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Россия
В Ингушетии зафиксировали случаи заболевания острым вялым параличом
Минздрав Ингушетии сообщил о нескольких случаях заболевания острым вялым параличом
НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости.
Несколько случаев заболевания острым вялым параличом, который может быть одним из признаков полиомиелита, зафиксировано в Ингушетии, все пациенты изолированы, сообщает региональный минздрав
.
"Сегодня в республике сложилась непростая ситуация с управляемыми инфекциями. Зарегистрировано несколько случаев заболевания острым вялым параличом. Пациенты изолированы и проходят лечение в инфекционных отделениях медицинских организаций республики", - говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях получила распространение информация о том, что в Ингушетии зарегистрировано несколько случаев заболевания детей полиомиелитом.
Отмечается, что в медицинских организациях Ингушетии, оказывающих первичную медицинскую помощь, имеется вакцина для профилактики полиомиелита.
"Иммунизация детей против инфекции - это основное мероприятие по предотвращению распространения полиомиелита в мире. Иммунизация против полиомиелита проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинами, зарегистрированными на территории РФ", - добавили в ведомстве.
Руководитель регионального министерства здравоохранения Магомед-Башир Балаев отметил, что на территории республики зарегистрировано три новых случая заражения.
"Несколько больных с острым вялым параличом, трое детей всего по республике, не путайте эти случаи с полиомиелитом", - сказал Балаев во время прямого эфира на площадке минздрава в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что вакцинации от полиомиелита в республике подлежат более 8 тысяч детей, из них уже привито больше 5 тысяч.
Министерство просит жителей региона для проведения вакцинации детей обращаться в медицинские организации по месту жительства.