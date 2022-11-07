https://ria.ru/20221107/ingushetiya-1829720708.html

В Ингушетии зафиксировали случаи заболевания острым вялым параличом

В Ингушетии зафиксировали случаи заболевания острым вялым параличом - РИА Новости, 07.11.2022

В Ингушетии зафиксировали случаи заболевания острым вялым параличом

Несколько случаев заболевания острым вялым параличом, который может быть одним из признаков полиомиелита, зафиксировано в Ингушетии, все пациенты изолированы,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:47

2022-11-07T16:47

2022-11-07T16:47

общество

здоровье - общество

республика ингушетия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Несколько случаев заболевания острым вялым параличом, который может быть одним из признаков полиомиелита, зафиксировано в Ингушетии, все пациенты изолированы, сообщает региональный минздрав."Сегодня в республике сложилась непростая ситуация с управляемыми инфекциями. Зарегистрировано несколько случаев заболевания острым вялым параличом. Пациенты изолированы и проходят лечение в инфекционных отделениях медицинских организаций республики", - говорится в сообщении.Ранее в соцсетях получила распространение информация о том, что в Ингушетии зарегистрировано несколько случаев заболевания детей полиомиелитом.Отмечается, что в медицинских организациях Ингушетии, оказывающих первичную медицинскую помощь, имеется вакцина для профилактики полиомиелита."Иммунизация детей против инфекции - это основное мероприятие по предотвращению распространения полиомиелита в мире. Иммунизация против полиомиелита проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинами, зарегистрированными на территории РФ", - добавили в ведомстве.Руководитель регионального министерства здравоохранения Магомед-Башир Балаев отметил, что на территории республики зарегистрировано три новых случая заражения."Несколько больных с острым вялым параличом, трое детей всего по республике, не путайте эти случаи с полиомиелитом", - сказал Балаев во время прямого эфира на площадке минздрава в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что вакцинации от полиомиелита в республике подлежат более 8 тысяч детей, из них уже привито больше 5 тысяч.Министерство просит жителей региона для проведения вакцинации детей обращаться в медицинские организации по месту жительства.

https://ria.ru/20221107/pomosch-1829684120.html

https://ria.ru/20221105/plan-1829354206.html

https://ria.ru/20221106/zdravookhranenie-1829389202.html

республика ингушетия

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общество, здоровье - общество, республика ингушетия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия