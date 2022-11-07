https://ria.ru/20221107/indiya-1829650471.html
Премьер Индии представит тему председательства страны в G20
Премьер Индии представит тему председательства страны в G20 - РИА Новости, 07.11.2022
Премьер Индии представит тему председательства страны в G20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник на специальной видеоконференции представит сайт, логотип и тему предстоящего председательства Индии в G20,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:30
2022-11-07T13:30
2022-11-07T13:34
в мире
нарендра моди
индия
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник на специальной видеоконференции представит сайт, логотип и тему предстоящего председательства Индии в G20, сообщает МИД страны."Премьер-министр представит логотип, тему и веб-сайт председательства Индии в G20 8 ноября… Председательство в "Группе двадцати" предлагает Индии уникальную возможность внести свой вклад в глобальную повестку дня по насущным вопросам международного значения. Логотип, тема и веб-сайт нашего председательства в G20 будут отражать послание Индии и общие приоритеты для всего мира", - сообщили в ведомстве.G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В ходе своего председательства в G20 Индия проведет около 200 встреч в 32 различных секторах в разных местах Индии. Саммит G20, который состоится в следующем году, станет одним из самых престижных международных мероприятий, которое будет организовано Индией.Индия примет председательство в группе G20 c 1 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20221107/sammit-1829638469.html
https://ria.ru/20220905/tseny-1814693263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нарендра моди, индия, большая двадцатка
В мире, Нарендра Моди, Индия, Большая двадцатка
13:30 07.11.2022 (обновлено: 13:34 07.11.2022)
Премьер Индии представит тему председательства страны в G20
Премьер Индии Нарендра Моди представит сайт, логотип и тему председательства страны в G20
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник на специальной видеоконференции представит сайт, логотип и тему предстоящего председательства Индии в G20, сообщает МИД страны.
"Премьер-министр представит логотип, тему и веб-сайт председательства Индии в G20 8 ноября… Председательство в "Группе двадцати" предлагает Индии уникальную возможность внести свой вклад в глобальную повестку дня по насущным вопросам международного значения. Логотип, тема и веб-сайт нашего председательства в G20 будут отражать послание Индии и общие приоритеты для всего мира", - сообщили в ведомстве.
G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В ходе своего председательства в G20 Индия проведет около 200 встреч в 32 различных секторах в разных местах Индии. Саммит G20, который состоится в следующем году, станет одним из самых престижных международных мероприятий, которое будет организовано Индией.
Индия примет председательство в группе G20 c 1 декабря 2022 года.