https://ria.ru/20221107/indiya-1829650471.html

Премьер Индии представит тему председательства страны в G20

Премьер Индии представит тему председательства страны в G20 - РИА Новости, 07.11.2022

Премьер Индии представит тему председательства страны в G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник на специальной видеоконференции представит сайт, логотип и тему предстоящего председательства Индии в G20,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:30

2022-11-07T13:30

2022-11-07T13:34

в мире

нарендра моди

индия

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник на специальной видеоконференции представит сайт, логотип и тему предстоящего председательства Индии в G20, сообщает МИД страны."Премьер-министр представит логотип, тему и веб-сайт председательства Индии в G20 8 ноября… Председательство в "Группе двадцати" предлагает Индии уникальную возможность внести свой вклад в глобальную повестку дня по насущным вопросам международного значения. Логотип, тема и веб-сайт нашего председательства в G20 будут отражать послание Индии и общие приоритеты для всего мира", - сообщили в ведомстве.G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В ходе своего председательства в G20 Индия проведет около 200 встреч в 32 различных секторах в разных местах Индии. Саммит G20, который состоится в следующем году, станет одним из самых престижных международных мероприятий, которое будет организовано Индией.Индия примет председательство в группе G20 c 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20221107/sammit-1829638469.html

https://ria.ru/20220905/tseny-1814693263.html

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нарендра моди, индия, большая двадцатка