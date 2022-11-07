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Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали - РИА Новости, 07.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221107/indiya-1829607768.html
Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали
Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали - РИА Новости, 07.11.2022
Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали
Кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо Ишаана Каноджиа провел тренировку с воспитанниками и наставниками спортивной школы олимпийского резерва в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:44
2022-11-07T11:44
новости подмосковья
электросталь
индия
московская область (подмосковье)
дзюдо
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо Ишаана Каноджиа провел тренировку с воспитанниками и наставниками спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Электросталь, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Тренировка прошла в рамках программы по обмену опытом. Так, в начале октября подмосковные спортсмены Илья Саблин и Руслан Варисов провели мастер-класс и семинар в рамках "Недели дзюдо в Индии". Ответный визит индийских спортсменов проходит в рамках поддержки развития гуманитарных связей стран-участниц БРИКС."В Московскую область спортсмен приехал вместе со своим спарринг-партнером Паваном Джаваджи. В рамках дружеского визита индийские спортсмены встретились с главой Электростали Инной Волковой, попробовали чай из настоящего русского самовара и получили памятные подарки", - говорится в сообщении.
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электросталь, индия, московская область (подмосковье), дзюдо
Новости Подмосковья, Электросталь, Индия, Московская область (Подмосковье), Дзюдо
11:44 07.11.2022
 

Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали

© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской областиДзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали
Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской области
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо Ишаана Каноджиа провел тренировку с воспитанниками и наставниками спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Электросталь, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Тренировка прошла в рамках программы по обмену опытом. Так, в начале октября подмосковные спортсмены Илья Саблин и Руслан Варисов провели мастер-класс и семинар в рамках "Недели дзюдо в Индии". Ответный визит индийских спортсменов проходит в рамках поддержки развития гуманитарных связей стран-участниц БРИКС.
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Новости ПодмосковьяЭлектростальИндияМосковская область (Подмосковье)Дзюдо
 
 
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