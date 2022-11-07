https://ria.ru/20221107/indiya-1829607768.html
Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали
Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали - РИА Новости, 07.11.2022
Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали
Кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо Ишаана Каноджиа провел тренировку с воспитанниками и наставниками спортивной школы олимпийского резерва в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:44
2022-11-07T11:44
2022-11-07T11:44
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо Ишаана Каноджиа провел тренировку с воспитанниками и наставниками спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Электросталь, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Тренировка прошла в рамках программы по обмену опытом. Так, в начале октября подмосковные спортсмены Илья Саблин и Руслан Варисов провели мастер-класс и семинар в рамках "Недели дзюдо в Индии". Ответный визит индийских спортсменов проходит в рамках поддержки развития гуманитарных связей стран-участниц БРИКС."В Московскую область спортсмен приехал вместе со своим спарринг-партнером Паваном Джаваджи. В рамках дружеского визита индийские спортсмены встретились с главой Электростали Инной Волковой, попробовали чай из настоящего русского самовара и получили памятные подарки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221103/konkurs-1829102792.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электросталь, индия, московская область (подмосковье), дзюдо
Новости Подмосковья, Электросталь, Индия, Московская область (Подмосковье), Дзюдо