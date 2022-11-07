https://ria.ru/20221107/indiya-1829607768.html

Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали

Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали - РИА Новости, 07.11.2022

Дзюдоисты из Индии провели тренировку в подмосковной Электростали

Кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо Ишаана Каноджиа провел тренировку с воспитанниками и наставниками спортивной школы олимпийского резерва в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:44

2022-11-07T11:44

2022-11-07T11:44

новости подмосковья

электросталь

индия

московская область (подмосковье)

дзюдо

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо Ишаана Каноджиа провел тренировку с воспитанниками и наставниками спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Электросталь, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Тренировка прошла в рамках программы по обмену опытом. Так, в начале октября подмосковные спортсмены Илья Саблин и Руслан Варисов провели мастер-класс и семинар в рамках "Недели дзюдо в Индии". Ответный визит индийских спортсменов проходит в рамках поддержки развития гуманитарных связей стран-участниц БРИКС."В Московскую область спортсмен приехал вместе со своим спарринг-партнером Паваном Джаваджи. В рамках дружеского визита индийские спортсмены встретились с главой Электростали Инной Волковой, попробовали чай из настоящего русского самовара и получили памятные подарки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221103/konkurs-1829102792.html

электросталь

индия

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Артем Смирнов

электросталь, индия, московская область (подмосковье), дзюдо