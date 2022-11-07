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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов - РИА Новости, 07.11.2022
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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов - РИА Новости, 07.11.2022
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов
Российский рынок акций усилил рост на вечерних торгах: индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов впервые с 22 сентября, следует из данных торгов Московской... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:11
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московская биржа
экономика
цены на нефть
роснефть
новолипецкий металлургический комбинат
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский рынок акций усилил рост на вечерних торгах: индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов впервые с 22 сентября, следует из данных торгов Московской биржи.К 17.15 мск долларовый индекс Мосбиржи рос на 2,15% - до 2202,19 пункта, РТС – на 3,67%, до 1134,45 пункта.В лидерах роста - акции "Роснефти" (+4,88%), ММК (+4,73%), НЛМК (4,2%), "Северстали" (4,48%), обыкновенные акции Сбербанка поднимаются на 3,82%.
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московская биржа, экономика, цены на нефть, роснефть, новолипецкий металлургический комбинат
Московская биржа, Экономика, Цены на нефть, Роснефть, Новолипецкий металлургический комбинат
17:11 07.11.2022 (обновлено: 17:23 07.11.2022)
 
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов, впервые с 22 сентября

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский рынок акций усилил рост на вечерних торгах: индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов впервые с 22 сентября, следует из данных торгов Московской биржи.
К 17.15 мск долларовый индекс Мосбиржи рос на 2,15% - до 2202,19 пункта, РТС – на 3,67%, до 1134,45 пункта.
В лидерах роста - акции "Роснефти" (+4,88%), ММК (+4,73%), НЛМК (4,2%), "Северстали" (4,48%), обыкновенные акции Сбербанка поднимаются на 3,82%.
Стенд одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений - компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 13:22
ФосАгро получила гран-при конкурса годовых отчетов Мосбиржи
 
Московская биржаЭкономикаЦены на нефтьРоснефтьНоволипецкий металлургический комбинат
 
 
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