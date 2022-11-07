https://ria.ru/20221107/indeks-1829728730.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов - РИА Новости, 07.11.2022

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов

Российский рынок акций усилил рост на вечерних торгах: индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов впервые с 22 сентября, следует из данных торгов Московской... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:11

2022-11-07T17:11

2022-11-07T17:23

московская биржа

экономика

цены на нефть

роснефть

новолипецкий металлургический комбинат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784548414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_642525e997624d0a226ed24b2566bbc5.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский рынок акций усилил рост на вечерних торгах: индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов впервые с 22 сентября, следует из данных торгов Московской биржи.К 17.15 мск долларовый индекс Мосбиржи рос на 2,15% - до 2202,19 пункта, РТС – на 3,67%, до 1134,45 пункта.В лидерах роста - акции "Роснефти" (+4,88%), ММК (+4,73%), НЛМК (4,2%), "Северстали" (4,48%), обыкновенные акции Сбербанка поднимаются на 3,82%.

https://ria.ru/20221031/gran-pri-1828088112.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика, цены на нефть, роснефть, новолипецкий металлургический комбинат