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В Иране перехватили груз из Саудовской Аравии для протестующих - РИА Новости, 07.11.2022
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В Иране перехватили груз из Саудовской Аравии для протестующих
В Иране перехватили груз из Саудовской Аравии для протестующих - РИА Новости, 07.11.2022
В Иране перехватили груз из Саудовской Аравии для протестующих
Спецслужбы Ирана перехватили груз из Саудовской Аравии, предназначавшийся для участников беспорядков в стране, заявил главнокомандующий армией исламской... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:57
2022-11-07T15:31
в мире
саудовская аравия
иран
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спецслужбы Ирана перехватили груз из Саудовской Аравии, предназначавшийся для участников беспорядков в стране, заявил главнокомандующий армией исламской республики генерал Абдольрахим Мусави.Уже полтора месяца в стране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября после гибели молодой иранки Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют США и их союзников в поддержке протестующих. Как указывают в Тегеране, западные СМИ тиражируют подрывные и провокационные материалы сообщения и призывают к свержению власти в исламской республике. При этом участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности: полиции, Корпуса стражей исламской революции, а также членов одной из крупных военных структур — "Басидж".Амини задержали в Тегеране 13 сентября и отправили для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. Там у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу, но она умерла через три дня. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публиковали видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок русари, который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221101/iran-1828512110.html
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в мире, саудовская аравия, иран
В мире, Саудовская Аравия, Иран
14:57 07.11.2022 (обновлено: 15:31 07.11.2022)
 
В Иране перехватили груз из Саудовской Аравии для протестующих

В Иране перехватили груз из Саудовской Аравии с разведоборудованием для протестующих

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спецслужбы Ирана перехватили груз из Саудовской Аравии, предназначавшийся для участников беспорядков в стране, заявил главнокомандующий армией исламской республики генерал Абдольрахим Мусави.
"Саудовская Аравия отправила бунтовщикам внутри Ирана много денег и разведывательно-шпионского оборудования, но все это попало в руки иранских спецслужб", — приводит агентство IRIB слова военачальника.
Уже полтора месяца в стране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября после гибели молодой иранки Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан.
Власти Ирана обвиняют США и их союзников в поддержке протестующих. Как указывают в Тегеране, западные СМИ тиражируют подрывные и провокационные материалы сообщения и призывают к свержению власти в исламской республике.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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СМИ: Саудовская Аравия передала США данные о "неизбежной атаке" из Ирана
При этом участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности: полиции, Корпуса стражей исламской революции, а также членов одной из крупных военных структур — "Басидж".
Амини задержали в Тегеране 13 сентября и отправили для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. Там у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу, но она умерла через три дня.
Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публиковали видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок русари, который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
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