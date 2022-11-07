https://ria.ru/20221107/gruz-1829676791.html

В Иране перехватили груз из Саудовской Аравии для протестующих

В Иране перехватили груз из Саудовской Аравии для протестующих - РИА Новости, 07.11.2022

В Иране перехватили груз из Саудовской Аравии для протестующих

Спецслужбы Ирана перехватили груз из Саудовской Аравии, предназначавшийся для участников беспорядков в стране, заявил главнокомандующий армией исламской... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:57

2022-11-07T14:57

2022-11-07T15:31

в мире

саудовская аравия

иран

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спецслужбы Ирана перехватили груз из Саудовской Аравии, предназначавшийся для участников беспорядков в стране, заявил главнокомандующий армией исламской республики генерал Абдольрахим Мусави.Уже полтора месяца в стране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября после гибели молодой иранки Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют США и их союзников в поддержке протестующих. Как указывают в Тегеране, западные СМИ тиражируют подрывные и провокационные материалы сообщения и призывают к свержению власти в исламской республике. При этом участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности: полиции, Корпуса стражей исламской революции, а также членов одной из крупных военных структур — "Басидж".Амини задержали в Тегеране 13 сентября и отправили для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. Там у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу, но она умерла через три дня. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публиковали видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок русари, который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221101/iran-1828512110.html

https://ria.ru/20221104/gotovnost-1829233340.html

саудовская аравия

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, саудовская аравия, иран