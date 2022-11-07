https://ria.ru/20221107/grivna-1829616362.html

Запорожская область откажется от гривны с 2023 года

Запорожская область откажется от гривны с 2023 года - РИА Новости, 07.11.2022

Запорожская область откажется от гривны с 2023 года

С нового года рубль станет единственной официальной валютой в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:56

2022-11-07T11:56

2022-11-07T12:39

запорожская область

владимир рогов

экономика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. С нового года рубль станет единственной официальной валютой в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Рогов добавил, что после этого "гривна уйдет в историю".Сейчас в регионе действует бивалютная зона, наравне с рублем в обороте также используется украинская валюта.Рубль получил официальный статус в регионе по федеральному конституционному закону о принятии Запорожской области в состав России. При этом, согласно документу, до 31 декабря 2022 года допускается обращение украинской валюты и расчеты в ней.Гривна постепенно начала терять свои позиции в Запорожье еще до вхождения региона в состав России. Как отмечал Рогов в начале сентября, ее присутствие в расчетах сокращается с каждым днем и люди стремятся избавиться от украинских денежных знаков. При этом курс валюты соседней страны уже тогда упал в два раза, за четыре месяца опустившись с 2,5 до 1,25 рубля за гривну.Сейчас российские военные контролируют более 70 процентов Запорожской области, которая 30 сентября по итогам референдума вошла в состав России вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью. Это решение поддержали 93,11 процента проголосовавших жителей региона. Киевский режим продолжает контролировать областной центр, город Запорожье.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221104/klaster-1829291192.html

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запорожская область

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, экономика, россия