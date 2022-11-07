https://ria.ru/20221107/grivna-1829616362.html
Запорожская область откажется от гривны с 2023 года
Запорожская область откажется от гривны с 2023 года - РИА Новости, 07.11.2022
Запорожская область откажется от гривны с 2023 года
С нового года рубль станет единственной официальной валютой в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:56
2022-11-07T11:56
2022-11-07T12:39
запорожская область
владимир рогов
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669493_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_dda83858d939888bcde5f6819e0861ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. С нового года рубль станет единственной официальной валютой в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Рогов добавил, что после этого "гривна уйдет в историю".Сейчас в регионе действует бивалютная зона, наравне с рублем в обороте также используется украинская валюта.Рубль получил официальный статус в регионе по федеральному конституционному закону о принятии Запорожской области в состав России. При этом, согласно документу, до 31 декабря 2022 года допускается обращение украинской валюты и расчеты в ней.Гривна постепенно начала терять свои позиции в Запорожье еще до вхождения региона в состав России. Как отмечал Рогов в начале сентября, ее присутствие в расчетах сокращается с каждым днем и люди стремятся избавиться от украинских денежных знаков. При этом курс валюты соседней страны уже тогда упал в два раза, за четыре месяца опустившись с 2,5 до 1,25 рубля за гривну.Сейчас российские военные контролируют более 70 процентов Запорожской области, которая 30 сентября по итогам референдума вошла в состав России вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью. Это решение поддержали 93,11 процента проголосовавших жителей региона. Киевский режим продолжает контролировать областной центр, город Запорожье.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221104/klaster-1829291192.html
https://ria.ru/20221107/mobilizovannye-1829577592.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669493_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_829d84187eeb9c022aa9f1264e78d3e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, владимир рогов, экономика, россия
Запорожская область, Владимир Рогов, Экономика, Россия
11:56 07.11.2022 (обновлено: 12:39 07.11.2022)
Запорожская область откажется от гривны с 2023 года
Единственной официальной валютой в Запорожской области с 2023 года останется рубль
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. С нового года рубль станет единственной официальной валютой в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой станет российский рубль", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Рогов добавил, что после этого "гривна уйдет в историю".
Сейчас в регионе действует бивалютная зона, наравне с рублем в обороте также используется украинская валюта.
Рубль получил официальный статус в регионе по федеральному конституционному закону о принятии Запорожской области в состав России. При этом, согласно документу, до 31 декабря 2022 года допускается обращение украинской валюты и расчеты в ней.
Гривна постепенно начала терять свои позиции в Запорожье еще до вхождения региона в состав России. Как отмечал Рогов в начале сентября, ее присутствие в расчетах сокращается с каждым днем и люди стремятся избавиться от украинских денежных знаков. При этом курс валюты соседней страны уже тогда упал в два раза, за четыре месяца опустившись с 2,5 до 1,25 рубля за гривну.
Сейчас российские военные контролируют более 70 процентов Запорожской области
, которая 30 сентября по итогам референдума вошла в состав России
вместе с ДНР
, ЛНР
и Херсонской областью
. Это решение поддержали 93,11 процента проголосовавших жителей региона. Киевский режим продолжает контролировать областной центр, город Запорожье.
Москва
с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.