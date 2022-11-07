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Премьер Греции обвинил Путина в росте цен - РИА Новости, 07.11.2022
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Премьер Греции обвинил Путина в росте цен
Премьер Греции обвинил Путина в росте цен - РИА Новости, 07.11.2022
Премьер Греции обвинил Путина в росте цен
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью телеканалу ANT1, что за рост цен во всем мире и конкретно в его стране несет ответственность... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T22:59
2022-11-07T23:20
владимир путин
кириакос мицотакис
греция
россия
украина
джо байден
экономика
в мире
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АФИНЫ, 7 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью телеканалу ANT1, что за рост цен во всем мире и конкретно в его стране несет ответственность Владимир Путин.Журналист обратил внимание политика на то, что оппозиция называет нынешнее повышение стоимости товаров "дороговизной Мицотакиса". В связи с этим премьер-министру задали вопрос, почему правительство не снижает НДС даже на некоторые товары первой необходимости. Мицотакис подчеркнул, что подобную дороговизну мир наблюдал "40 лет назад" и власти обязательно решат эту проблему. При этом он раскритиковал заявления оппозиции."Нет "дороговизны Мицотакиса", есть "дороговизна Путина". Потому что если бы существовала "дороговизна Мицотакиса", то были бы также "дороговизна Макрона", "дороговизна Байдена", "дороговизна Шольца" и все другие аналогии", — сказал премьер-министр.Всеобщий рост цен в Греции начался летом 2021 года. Однако с начала нынешнего года правительство стало обвинять в этом Россию, начавшую спецоперацию на Украине.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221107/scheta-1829631311.html
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владимир путин, кириакос мицотакис, греция, россия, украина, джо байден, экономика, в мире
Владимир Путин, Кириакос Мицотакис, Греция, Россия, Украина, Джо Байден, Экономика, В мире
22:59 07.11.2022 (обновлено: 23:20 07.11.2022)
 
Премьер Греции обвинил Путина в росте цен

Премьер Греции Мицотакис: в росте цен во всем мире и конкретно в Греции виноват Путин

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 7 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью телеканалу ANT1, что за рост цен во всем мире и конкретно в его стране несет ответственность Владимир Путин.
Журналист обратил внимание политика на то, что оппозиция называет нынешнее повышение стоимости товаров "дороговизной Мицотакиса". В связи с этим премьер-министру задали вопрос, почему правительство не снижает НДС даже на некоторые товары первой необходимости.
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Мицотакис подчеркнул, что подобную дороговизну мир наблюдал "40 лет назад" и власти обязательно решат эту проблему. При этом он раскритиковал заявления оппозиции.
"Нет "дороговизны Мицотакиса", есть "дороговизна Путина". Потому что если бы существовала "дороговизна Мицотакиса", то были бы также "дороговизна Макрона", "дороговизна Байдена", "дороговизна Шольца" и все другие аналогии", — сказал премьер-министр.
Всеобщий рост цен в Греции начался летом 2021 года. Однако с начала нынешнего года правительство стало обвинять в этом Россию, начавшую спецоперацию на Украине.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Владимир ПутинКириакос МицотакисГрецияРоссияУкраинаДжо БайденЭкономикаВ мире
 
 
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