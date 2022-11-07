https://ria.ru/20221107/gretsiya-1829630206.html

Жители Греции начали получать повышенные счета за свет

Жители Греции начали получать повышенные счета за свет - РИА Новости, 07.11.2022

Жители Греции начали получать повышенные счета за свет

Сентябрьские счета за электроснабжение в Греции выросли на 25-50%, особенно страдают предприниматели, последних не спасают даже государственные субсидии,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:29

2022-11-07T12:29

2022-11-07T12:41

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АФИНЫ, 7 ноя – РИА Новости. Сентябрьские счета за электроснабжение в Греции выросли на 25-50%, особенно страдают предприниматели, последних не спасают даже государственные субсидии, рассказали РИА Новости жители страны."В августе мне пришел счет на свет 67 евро, а сейчас за сентябрь - на 79 евро. Это с учетом выделенной субсидии", - сказал РИА Новости житель Афин по имени Никос. - Я постоянно на работе, дома бываю мало, живу один, так что счет значительный. Но вот что немного стабильнее стало, это цена на газ, потому что на международном рынке падает цена. Сейчас за газ пришел счет на 20 евро. В апреле и мае я платил по 50-60 евро. Но думаю, это временно".На вопрос, какие счета были раньше, собеседник сказал, что год назад до энергетического кризиса он платил 30-32 евро в месяц за свет. "Так что счета удвоились. А расти цены начали с сентября прошлого 2021 года", - заметил он. По его словам, за газ год назад приходилось платить 14-16 евро. "Если цены вырастут опять, придется отказаться от его использования. Буду жечь дрова в камине. Я уже купил дров. Правда, и они подорожали, за два мешка я заплатил 32 евро. Раньше они стоили по 10-13 евро за мешок", - сказал он.По его словам, понятно, что счета семей с детьми намного выше. "Зима будет очень тяжелая для всех греческих семей", - полагает собеседник агентства.Для стандартной афинской квартиры за два месяца – с середины июля до середины сентября - государственная электрокомпания DEI выставила счет на 168 евро за потребленные 500 кВт-часов, при этом субсидия государства составила 191 евро. Размер субсидии публикуется на счете. В 2021 году такое количество киловатт-часов обходилось в 128 евро.Молодая женщина, не ставшая называть свое имя, сказала, что сейчас получила счет на 70 евро, а раньше в месяц платила по 45-49 евро. По ее словам, у нее договор с частной компанией. "Очень значительно вырос счет", - сказала она. Владелец булочной по имени Никос сообщил, что летом платил 1800 евро в месяц за свет. "Сейчас пришел счет на 5013 евро, из них 1300 евро покрывает государство. Но все равно платить в итоге придется 3700 евро, вдвое больше, чем раньше", - сказал он. Год назад за электроэнергию он платил 1400 евро в месяц. По его словам, на работе он использует и газ, который полтора года назад стоил 400-500 евро в месяц, сейчас обходится в 1400 евро.Впрочем, житель восточной Аттики по имени Йоргос рассказал, что после того, как правительство отменило "грабительскую корректирующую поправку" и стало выделять субсидии, свет ему обходится значительно дешевле, чем в начале 2022 года. По словам собеседника агентства, у него поставщиком является частная электрокомпания, а перейти в государственную не удается из-за бюрократии. "Зимой, с января-февраля, я стал получать счета на 700-750 евро в месяц. Летом отменили эту поправку и счета сразу стали в три раза меньше – по 200-250 евро, как и были раньше", - сказал мужчина.Потребители в Греции получали через два-три месяца после основного счета за электроэнергию так называемый корректирующий счет, который зачастую составлял сотни евро. Таким образом энергокомпании корректировали счета за электроэнергию с ценами на энергоносители на международных рынках. По мнению многих юристов, такая практика является незаконной, летом 2022 года она была отменена."Что касается последних счетов, то они сейчас по 270-280 евро в месяц. Но если государство при этом выделяет субсидию в 400-700 евро в месяц, мы же понимаем, в чей карман они идут и что именно мы и оплачиваем ее из своих налогов", - сказал Йоргос.Правительство Греции в последние месяцы субсидирует резкий рост тарифов на электричество. В сентябре на эти цели было выделено 1,9 миллиарда евро. В августе субсидии составили 1,136 миллиарда евро. Сверхприбыли энергетических компаний сейчас облагаются налогом в 90%.

https://ria.ru/20220812/germaniya-1809058507.html

https://ria.ru/20221007/protest-1822230675.html

https://ria.ru/20220901/gaz-1813735972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

греция, афины, аттика, в мире