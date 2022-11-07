https://ria.ru/20221107/gorlovka-1829826604.html

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 07.11.2022

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T23:59

2022-11-07T23:59

2022-11-07T23:59

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221107/gorlovka-1829639451.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато