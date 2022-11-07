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Украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/gorlovka-1829826604.html
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:59
2022-11-07T23:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221107/gorlovka-1829639451.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
23:59 07.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска выпустили по Горловке семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.18 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
12:54Специальная военная операция на Украине
В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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