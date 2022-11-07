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В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/gorlovka-1829639451.html
В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома
В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома - РИА Новости, 07.11.2022
В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома
Мирный житель оказался под завалами дома, попавшего под обстрел со стороны украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:54
2022-11-07T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Мирный житель оказался под завалами дома, попавшего под обстрел со стороны украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Позднее мэр сообщил, что хозяйка дома 1949 года рождения получила легкие ранения, опасности для жизни женщины нет.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в понедельник Горловка четыре раза попадала под обстрел со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
12:54 07.11.2022 (обновлено: 14:55 07.11.2022)
 
В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома

В Горловке мирный житель оказался под завалами дома, попавшего под украинский обстрел

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Мирный житель оказался под завалами дома, попавшего под обстрел со стороны украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"По предварительной информации, в результате прямого попадания вражеского снаряда в жилой дом по ул. Паши Гудименко под завалом оказался мирный житель. Информацию уточняем!" - написал Приходько в Telegram-канале.
Позднее мэр сообщил, что хозяйка дома 1949 года рождения получила легкие ранения, опасности для жизни женщины нет.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в понедельник Горловка четыре раза попадала под обстрел со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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