https://ria.ru/20221107/gorlovka-1829639451.html
В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома
В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома - РИА Новости, 07.11.2022
В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома
Мирный житель оказался под завалами дома, попавшего под обстрел со стороны украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:54
2022-11-07T12:54
2022-11-07T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Мирный житель оказался под завалами дома, попавшего под обстрел со стороны украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Позднее мэр сообщил, что хозяйка дома 1949 года рождения получила легкие ранения, опасности для жизни женщины нет.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в понедельник Горловка четыре раза попадала под обстрел со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
https://ria.ru/20221107/pozhar-1829607536.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
12:54 07.11.2022 (обновлено: 14:55 07.11.2022)
В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома
В Горловке мирный житель оказался под завалами дома, попавшего под украинский обстрел