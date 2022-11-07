https://ria.ru/20221107/gorlovka-1829639451.html

В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома

В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома - РИА Новости, 07.11.2022

В Горловке мирный житель оказался под завалами попавшего под обстрел дома

Мирный житель оказался под завалами дома, попавшего под обстрел со стороны украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:54

2022-11-07T12:54

2022-11-07T14:55

специальная военная операция на украине

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Мирный житель оказался под завалами дома, попавшего под обстрел со стороны украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Позднее мэр сообщил, что хозяйка дома 1949 года рождения получила легкие ранения, опасности для жизни женщины нет.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в понедельник Горловка четыре раза попадала под обстрел со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

https://ria.ru/20221107/pozhar-1829607536.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина