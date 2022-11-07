https://ria.ru/20221107/girya-1829654700.html
В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю
В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю - РИА Новости, 07.11.2022
В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю
Сотрудники полиции в Нарьян-Маре разыскивают похитившего с территории торговой базы 24-килограмовую гирю мужчину, который пришел "на дело" с двумя детьми,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:44
2022-11-07T13:44
2022-11-07T13:44
нарьян-мар
происшествия
ненецкий автономный округ
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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нарьян-Маре разыскивают похитившего с территории торговой базы 24-килограмовую гирю мужчину, который пришел "на дело" с двумя детьми, сообщила пресс-служба ведомства.Кража произошла еще в апреле, однако полиция только сейчас объявила о поиске свидетелей происшествия."С территории торговой базы по улице Октябрьская в Нарьян-Маре пропал спортивный снаряд – гиря весом 24 кг стоимостью семь тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования изъята видеозапись, при просмотре которой установлено, что гирю присвоил мужчина с двумя несовершеннолетними детьми. На видео запечатлен мужчина, который с трудом несет гирю, периодически останавливаясь на отдых. Вокруг него бегают двое маленьких детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нарьян-мар, происшествия, ненецкий автономный округ
Нарьян-Мар, Происшествия, Ненецкий автономный округ
В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю
В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю с территории торговой базы
МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нарьян-Маре разыскивают похитившего с территории торговой базы 24-килограмовую гирю мужчину, который пришел "на дело" с двумя детьми, сообщила пресс-служба ведомства.
Кража произошла еще в апреле, однако полиция только сейчас объявила о поиске свидетелей происшествия.
"С территории торговой базы по улице Октябрьская в Нарьян-Маре пропал спортивный снаряд – гиря весом 24 кг стоимостью семь тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования изъята видеозапись, при просмотре которой установлено, что гирю присвоил мужчина с двумя несовершеннолетними детьми. На видео запечатлен мужчина, который с трудом несет гирю, периодически останавливаясь на отдых. Вокруг него бегают двое маленьких детей.