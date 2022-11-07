https://ria.ru/20221107/girya-1829654700.html

В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю

В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю - РИА Новости, 07.11.2022

В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю

Сотрудники полиции в Нарьян-Маре разыскивают похитившего с территории торговой базы 24-килограмовую гирю мужчину, который пришел "на дело" с двумя детьми,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:44

2022-11-07T13:44

2022-11-07T13:44

нарьян-мар

происшествия

ненецкий автономный округ

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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нарьян-Маре разыскивают похитившего с территории торговой базы 24-килограмовую гирю мужчину, который пришел "на дело" с двумя детьми, сообщила пресс-служба ведомства.Кража произошла еще в апреле, однако полиция только сейчас объявила о поиске свидетелей происшествия."С территории торговой базы по улице Октябрьская в Нарьян-Маре пропал спортивный снаряд – гиря весом 24 кг стоимостью семь тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования изъята видеозапись, при просмотре которой установлено, что гирю присвоил мужчина с двумя несовершеннолетними детьми. На видео запечатлен мужчина, который с трудом несет гирю, периодически останавливаясь на отдых. Вокруг него бегают двое маленьких детей.

https://ria.ru/20221107/novgorod-1829628712.html

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нарьян-мар, происшествия, ненецкий автономный округ