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В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю - РИА Новости, 07.11.2022
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В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю
В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю - РИА Новости, 07.11.2022
В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю
Сотрудники полиции в Нарьян-Маре разыскивают похитившего с территории торговой базы 24-килограмовую гирю мужчину, который пришел "на дело" с двумя детьми,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:44
2022-11-07T13:44
нарьян-мар
происшествия
ненецкий автономный округ
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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нарьян-Маре разыскивают похитившего с территории торговой базы 24-килограмовую гирю мужчину, который пришел "на дело" с двумя детьми, сообщила пресс-служба ведомства.Кража произошла еще в апреле, однако полиция только сейчас объявила о поиске свидетелей происшествия."С территории торговой базы по улице Октябрьская в Нарьян-Маре пропал спортивный снаряд – гиря весом 24 кг стоимостью семь тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования изъята видеозапись, при просмотре которой установлено, что гирю присвоил мужчина с двумя несовершеннолетними детьми. На видео запечатлен мужчина, который с трудом несет гирю, периодически останавливаясь на отдых. Вокруг него бегают двое маленьких детей.
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нарьян-мар, происшествия, ненецкий автономный округ
Нарьян-Мар, Происшествия, Ненецкий автономный округ
13:44 07.11.2022
 
В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю

В Нарьян-Маре ищут мужчину, похитившего 24-килограммовую гирю с территории торговой базы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нарьян-Маре разыскивают похитившего с территории торговой базы 24-килограмовую гирю мужчину, который пришел "на дело" с двумя детьми, сообщила пресс-служба ведомства.
Кража произошла еще в апреле, однако полиция только сейчас объявила о поиске свидетелей происшествия.
"С территории торговой базы по улице Октябрьская в Нарьян-Маре пропал спортивный снаряд – гиря весом 24 кг стоимостью семь тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования изъята видеозапись, при просмотре которой установлено, что гирю присвоил мужчина с двумя несовершеннолетними детьми. На видео запечатлен мужчина, который с трудом несет гирю, периодически останавливаясь на отдых. Вокруг него бегают двое маленьких детей.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
12:26
В Нижнем Новгороде задержали банду наркоторговцев, сообщил источник
 
Нарьян-МарПроисшествияНенецкий автономный округ
 
 
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