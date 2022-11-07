https://ria.ru/20221107/gigiena-1829725536.html
Минздрав не согласился с рекомендациями европейских медиков мыться реже
Минздрав не согласился с рекомендациями европейских медиков мыться реже - РИА Новости, 07.11.2022
Минздрав не согласился с рекомендациями европейских медиков мыться реже
Минздрав России не согласился с рекомендациями европейских врачей принимать ванну или душ реже, такие призывы противоречат базовым принципам гигиены, рассказал... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:04
2022-11-07T17:04
2022-11-07T18:14
общество
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минздрав России не согласился с рекомендациями европейских врачей принимать ванну или душ реже, такие призывы противоречат базовым принципам гигиены, рассказал РИА Новости помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.Ранее в СМИ появилась информация, что британские врачи призвали граждан не принимать ванну или душ каждый день, так как регулярное мытье может сделать человека более уязвимым для вредных бактерий."В российской традиции исторически заложено трепетное отношение к личной гигиене. Это часть нашего образа жизни. Минздрав России не может согласиться с теми рекомендациями, которые сейчас появились", — сказал Кузнецов.Он отметил, что такие призывы противоречат базовым принципам гигиены, которые знакомы всем россиянам с раннего детства, например, "мойте руки перед едой". Кузнецов также напомнил о словах Гиппократа о том, что "не болеют там, где чисто". По сотрудника Минздрава, эти установки всегда актуальны, что наглядно показала и пандемия COVID-19, когда соблюдение мер гигиены сохраняло жизни и здоровье.
https://ria.ru/20221030/dush-1827622143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
17:04 07.11.2022 (обновлено: 18:14 07.11.2022)
Минздрав не согласился с рекомендациями европейских медиков мыться реже
Минздрав назвал призывы европейских медиков мыться реже противоречащими принципам гигиены
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минздрав России не согласился с рекомендациями европейских врачей принимать ванну или душ реже, такие призывы противоречат базовым принципам гигиены, рассказал РИА Новости помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
Ранее в СМИ появилась информация, что британские врачи призвали граждан не принимать ванну или душ каждый день, так как регулярное мытье может сделать человека более уязвимым для вредных бактерий.
"В российской традиции исторически заложено трепетное отношение к личной гигиене. Это часть нашего образа жизни. Минздрав России не может согласиться с теми рекомендациями, которые сейчас появились", — сказал Кузнецов.
Он отметил, что такие призывы противоречат базовым принципам гигиены, которые знакомы всем россиянам с раннего детства, например, "мойте руки перед едой". Кузнецов также напомнил о словах Гиппократа о том, что "не болеют там, где чисто". По сотрудника Минздрава, эти установки всегда актуальны, что наглядно показала и пандемия COVID-19, когда соблюдение мер гигиены сохраняло жизни и здоровье.