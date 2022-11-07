https://ria.ru/20221107/germaniya-1829706444.html
Неизвестные нарисовали свастику на приюте для беженцев с Украины в Тюрингии
Неизвестные нарисовали свастику на приюте для беженцев с Украины в Тюрингии - РИА Новости, 07.11.2022
Неизвестные нарисовали свастику на приюте для беженцев с Украины в Тюрингии
Неизвестные нарисовали свастику на фасаде приюта для украинских беженцев в восточногерманской федеральной земле Тюрингия, сообщил немецкий журнал Spiegel со... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:17
2022-11-07T16:17
2022-11-07T16:24
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украина
тюрингия
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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Неизвестные нарисовали свастику на фасаде приюта для украинских беженцев в восточногерманской федеральной земле Тюрингия, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на данные полиции.Уточняется, что инцидент произошел в тюрингском районе Нордхаузен в ночь на воскресенье. По данным издания, неизвестные изобразили запрещенные символы свастики на фасаде здания, в котором размещались беженцы с Украины, и разбили окно.Как уточнили правоохранители, охранник заметил преступников и вызвал полицию, их ищут. Охрану приютов для беженцев в Нордхаузене после инцидента усилили.
https://ria.ru/20221016/germaniya-1824425668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, тюрингия
В мире, Украина, Тюрингия
16:17 07.11.2022 (обновлено: 16:24 07.11.2022)
Неизвестные нарисовали свастику на приюте для беженцев с Украины в Тюрингии
Неизвестные нарисовали свастику на приюте для беженцев с Украины в Тюрингии и разбили окно