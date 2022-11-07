https://ria.ru/20221107/gazprom-1829590274.html

"Газпром" проверил системы СПГ в Калининградской области

"Газпром" проверил системы СПГ в Калининградской области - РИА Новости, 07.11.2022

"Газпром" проверил системы СПГ в Калининградской области

"Газпром" успешно завершил работы по проверке систем плавучей регазификационной установки "Маршал Василевский" и морского терминала в Калининградской области,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:54

2022-11-07T10:54

2022-11-07T12:24

газпром

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1920x0_80_0_0_f480911ef727aec6868b0ff9033e5088.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Газпром" успешно завершил работы по проверке систем плавучей регазификационной установки "Маршал Василевский" и морского терминала в Калининградской области, сообщила компания."Пятого ноября "Газпром" успешно завершил плановые работы по проверке технического состояния систем и оборудования плавучей регазификационной установки (ПРГУ) "Маршал Василевский" и морского терминала по приему газа в Калининградской области", - говорится в сообщении компании.Около двух недель сжиженный природный газ (СПГ), находившийся на ПРГУ, переводился из жидкого в газообразное состояние и направлялся в газотранспортную систему для газоснабжения потребителей региона, отмечает "Газпром".ПРГУ "Маршал Василевский", единственная плавучая регазификационная установка в России, и морской терминал по приему газа, как сообщает компания, являются технически сложными объектами. Периодическая проверка их работы в климатических условиях Балтийского моря, особенно в осенне-зимнем периоде, необходима для подтверждения их 100-процентной готовности к выполнению поставленных задач, говорится в сообщении.Источником сжиженного природного газа для ПРГУ "Маршал Василевский" является принадлежащий "Газпрому" комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции "Портовая". В сентябре 2022 года здесь начался выпуск товарной продукции. Еще одним источником газа для потребителей Калининградской области выступает Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ), созданное компанией в отложениях каменной соли. "Газпром" продолжает расширение этого хранилища, отмечается в сообщении."Высокая надежность поставок газа отечественным потребителям - приоритет для "Газпрома", - подчеркивает компания.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/spg-1828062757.html

https://ria.ru/20221031/obsledovanie-1828285962.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

газпром, экономика, россия