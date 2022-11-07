https://ria.ru/20221107/gazprom-1829590274.html
"Газпром" проверил системы СПГ в Калининградской области
"Газпром" проверил системы СПГ в Калининградской области - РИА Новости, 07.11.2022
"Газпром" проверил системы СПГ в Калининградской области
"Газпром" успешно завершил работы по проверке систем плавучей регазификационной установки "Маршал Василевский" и морского терминала в Калининградской области,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:54
2022-11-07T10:54
2022-11-07T12:24
газпром
экономика
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Газпром" успешно завершил работы по проверке систем плавучей регазификационной установки "Маршал Василевский" и морского терминала в Калининградской области, сообщила компания."Пятого ноября "Газпром" успешно завершил плановые работы по проверке технического состояния систем и оборудования плавучей регазификационной установки (ПРГУ) "Маршал Василевский" и морского терминала по приему газа в Калининградской области", - говорится в сообщении компании.Около двух недель сжиженный природный газ (СПГ), находившийся на ПРГУ, переводился из жидкого в газообразное состояние и направлялся в газотранспортную систему для газоснабжения потребителей региона, отмечает "Газпром".ПРГУ "Маршал Василевский", единственная плавучая регазификационная установка в России, и морской терминал по приему газа, как сообщает компания, являются технически сложными объектами. Периодическая проверка их работы в климатических условиях Балтийского моря, особенно в осенне-зимнем периоде, необходима для подтверждения их 100-процентной готовности к выполнению поставленных задач, говорится в сообщении.Источником сжиженного природного газа для ПРГУ "Маршал Василевский" является принадлежащий "Газпрому" комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции "Портовая". В сентябре 2022 года здесь начался выпуск товарной продукции. Еще одним источником газа для потребителей Калининградской области выступает Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ), созданное компанией в отложениях каменной соли. "Газпром" продолжает расширение этого хранилища, отмечается в сообщении."Высокая надежность поставок газа отечественным потребителям - приоритет для "Газпрома", - подчеркивает компания.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/spg-1828062757.html
https://ria.ru/20221031/obsledovanie-1828285962.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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газпром, экономика, россия
Газпром, Экономика, Россия
10:54 07.11.2022 (обновлено: 12:24 07.11.2022)
"Газпром" проверил системы СПГ в Калининградской области
"Газпром" проверил системы плавучей регазификационной установки "Маршал Василевский"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Газпром" успешно завершил работы по проверке систем плавучей регазификационной установки "Маршал Василевский" и морского терминала в Калининградской области, сообщила компания.
"Пятого ноября "Газпром" успешно завершил плановые работы по проверке технического состояния систем и оборудования плавучей регазификационной установки (ПРГУ) "Маршал Василевский" и морского терминала по приему газа в Калининградской области", - говорится в сообщении компании.
Около двух недель сжиженный природный газ (СПГ), находившийся на ПРГУ, переводился из жидкого в газообразное состояние и направлялся в газотранспортную систему для газоснабжения потребителей региона, отмечает "Газпром".
ПРГУ "Маршал Василевский", единственная плавучая регазификационная установка в России
, и морской терминал по приему газа, как сообщает компания, являются технически сложными объектами. Периодическая проверка их работы в климатических условиях Балтийского моря
, особенно в осенне-зимнем периоде, необходима для подтверждения их 100-процентной готовности к выполнению поставленных задач, говорится в сообщении.
Источником сжиженного природного газа для ПРГУ "Маршал Василевский" является принадлежащий "Газпрому" комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции "Портовая". В сентябре 2022 года здесь начался выпуск товарной продукции. Еще одним источником газа для потребителей Калининградской области выступает Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ), созданное компанией в отложениях каменной соли. "Газпром" продолжает расширение этого хранилища, отмечается в сообщении.
"Высокая надежность поставок газа отечественным потребителям - приоритет для "Газпрома", - подчеркивает компания.