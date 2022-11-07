https://ria.ru/20221107/gaz-1829578351.html

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме - РИА Новости, 07.11.2022

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,4 миллиона кубометров на 7... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:02

2022-11-07T10:02

2022-11-07T10:02

экономика

сергей куприянов

украина

европа

луганская народная республика

газпром

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,4 миллиона кубометров на 7 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 миллиона кубометров на 7 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/germaniya-1829539918.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/ssha-1828943360.html

украина

европа

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей куприянов, украина, европа, луганская народная республика, газпром