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Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем - РИА Новости, 07.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221107/galereya-1829585347.html
Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем
Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем - РИА Новости, 07.11.2022
Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Пермской государственной художественной галереи со столетним юбилеем создания, отметив, что на... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:37
2022-11-07T10:37
культура
владимир путин
россия
пермь
новости культуры
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Пермской государственной художественной галереи со столетним юбилеем создания, отметив, что на протяжении всего времени музей оставался яркой культурной достопримечательностью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Пермская государственная художественная галерея основана 7 ноября 1922 года."Поздравляю вас с большим, впечатляющим юбилеем – 100-летием создания Пермской государственной художественной галереи. Сменялись времена и эпохи, но ваш музей всегда оставался яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Эти традиции подвижничества, беззаветного служения избранному делу, глубокого понимания важности и востребованности своей работы были заложены отцами-основателями галереи и бережно передаются из поколения в поколение", - говорится в поздравлении.Путин отметил, что нынешний коллектив с уважением относится историческому прошлому музея, заботится о пополнении коллекций, реализует образовательные и выставочные проекты, организует экскурсии и лекции для посетителей всех возрастов. Также президент пожелал работникам галереи успехов и всего наилучшего.
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владимир путин, россия, пермь, новости культуры
Культура, Владимир Путин, Россия, Пермь, Новости культуры
10:37 07.11.2022
 
Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем

Президент Путин назвал Пермскую художественную галерею яркой достопримечательностью

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Пермской государственной художественной галереи со столетним юбилеем создания, отметив, что на протяжении всего времени музей оставался яркой культурной достопримечательностью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Пермская государственная художественная галерея основана 7 ноября 1922 года.
"Поздравляю вас с большим, впечатляющим юбилеем – 100-летием создания Пермской государственной художественной галереи. Сменялись времена и эпохи, но ваш музей всегда оставался яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Эти традиции подвижничества, беззаветного служения избранному делу, глубокого понимания важности и востребованности своей работы были заложены отцами-основателями галереи и бережно передаются из поколения в поколение", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что нынешний коллектив с уважением относится историческому прошлому музея, заботится о пополнении коллекций, реализует образовательные и выставочные проекты, организует экскурсии и лекции для посетителей всех возрастов. Также президент пожелал работникам галереи успехов и всего наилучшего.
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