https://ria.ru/20221107/galereya-1829585347.html
Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем
Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем - РИА Новости, 07.11.2022
Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Пермской государственной художественной галереи со столетним юбилеем создания, отметив, что на... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:37
2022-11-07T10:37
2022-11-07T10:37
культура
владимир путин
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Пермской государственной художественной галереи со столетним юбилеем создания, отметив, что на протяжении всего времени музей оставался яркой культурной достопримечательностью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Пермская государственная художественная галерея основана 7 ноября 1922 года."Поздравляю вас с большим, впечатляющим юбилеем – 100-летием создания Пермской государственной художественной галереи. Сменялись времена и эпохи, но ваш музей всегда оставался яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Эти традиции подвижничества, беззаветного служения избранному делу, глубокого понимания важности и востребованности своей работы были заложены отцами-основателями галереи и бережно передаются из поколения в поколение", - говорится в поздравлении.Путин отметил, что нынешний коллектив с уважением относится историческому прошлому музея, заботится о пополнении коллекций, реализует образовательные и выставочные проекты, организует экскурсии и лекции для посетителей всех возрастов. Также президент пожелал работникам галереи успехов и всего наилучшего.
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РИА Новости
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владимир путин, россия, пермь, новости культуры
Культура, Владимир Путин, Россия, Пермь, Новости культуры
Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем
Президент Путин назвал Пермскую художественную галерею яркой достопримечательностью