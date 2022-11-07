https://ria.ru/20221107/galereya-1829585347.html

Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем

Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем - РИА Новости, 07.11.2022

Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Пермской государственной художественной галереи со столетним юбилеем создания, отметив, что на... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:37

2022-11-07T10:37

2022-11-07T10:37

культура

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Пермской государственной художественной галереи со столетним юбилеем создания, отметив, что на протяжении всего времени музей оставался яркой культурной достопримечательностью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Пермская государственная художественная галерея основана 7 ноября 1922 года."Поздравляю вас с большим, впечатляющим юбилеем – 100-летием создания Пермской государственной художественной галереи. Сменялись времена и эпохи, но ваш музей всегда оставался яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Эти традиции подвижничества, беззаветного служения избранному делу, глубокого понимания важности и востребованности своей работы были заложены отцами-основателями галереи и бережно передаются из поколения в поколение", - говорится в поздравлении.Путин отметил, что нынешний коллектив с уважением относится историческому прошлому музея, заботится о пополнении коллекций, реализует образовательные и выставочные проекты, организует экскурсии и лекции для посетителей всех возрастов. Также президент пожелал работникам галереи успехов и всего наилучшего.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, пермь, новости культуры