Гражданский форум открылся в Ростовской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Пятый гражданский форум Ростовской области "Общество и власть: единство ради Победы" открылся в понедельник в Ростовском государственном музыкальном театре, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В рамках форума состоялось пленарное заседание, а также четыре дискуссионных площадки. Также организована тематическая выставка-презентация некоммерческих организаций региона. В мероприятии принимают участие представители некоммерческих организаций, гражданских активистов, делегаций из других субъектов РФ.
В этом году ряды гражданского форума пополнили представители ДНР и ЛНР. "Сегодняшний форум послужит дальнейшему укреплению наших отношений с новыми российским регионами, создаст условия для развития их территорий, а значит - и для нашего с вами развития, прежде всего, духовного", - сказал губернатор.
Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман отметил, что республики Донбасса ценят помощь и поддержку, которая пришла к ним через Ростовскую область. Он поддержал инициативу Голубева по созданию ассоциации "Донбасс". "Мы хотим дружить, умеем дружить, и мы никогда не забудем вашу помощь. Разрешите гарантировать вам нашу полную поддержку. Все, что от нас зависит, мы сделаем", - сказал он.
Гражданский форум проводится в Ростовской области с 2013 года. Его организатором выступает Общественная палата региона при поддержке министерства региональной политики и массовых коммуникаций области. Форум направлен на распространение эффективных форм взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления Ростовской области с институтами гражданского общества и демонстрацию примеров взаимодействия общества и власти.
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