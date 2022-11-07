https://ria.ru/20221107/forum-1829751499.html

Гражданский форум открылся в Ростовской области

Гражданский форум открылся в Ростовской области - РИА Новости, 07.11.2022

Гражданский форум открылся в Ростовской области

Пятый гражданский форум Ростовской области "Общество и власть: единство ради Победы" открылся в понедельник в Ростовском государственном музыкальном театре,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:01

2022-11-07T18:01

2022-11-07T18:01

ростовская область

василий голубев

александр кофман

ростовская область

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россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Пятый гражданский форум Ростовской области "Общество и власть: единство ради Победы" открылся в понедельник в Ростовском государственном музыкальном театре, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.В рамках форума состоялось пленарное заседание, а также четыре дискуссионных площадки. Также организована тематическая выставка-презентация некоммерческих организаций региона. В мероприятии принимают участие представители некоммерческих организаций, гражданских активистов, делегаций из других субъектов РФ.В этом году ряды гражданского форума пополнили представители ДНР и ЛНР. "Сегодняшний форум послужит дальнейшему укреплению наших отношений с новыми российским регионами, создаст условия для развития их территорий, а значит - и для нашего с вами развития, прежде всего, духовного", - сказал губернатор.Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман отметил, что республики Донбасса ценят помощь и поддержку, которая пришла к ним через Ростовскую область. Он поддержал инициативу Голубева по созданию ассоциации "Донбасс". "Мы хотим дружить, умеем дружить, и мы никогда не забудем вашу помощь. Разрешите гарантировать вам нашу полную поддержку. Все, что от нас зависит, мы сделаем", - сказал он.Гражданский форум проводится в Ростовской области с 2013 года. Его организатором выступает Общественная палата региона при поддержке министерства региональной политики и массовых коммуникаций области. Форум направлен на распространение эффективных форм взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления Ростовской области с институтами гражданского общества и демонстрацию примеров взаимодействия общества и власти.

https://ria.ru/20221106/festival-1829510571.html

https://ria.ru/20221101/diktant-1828333005.html

ростовская область

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

василий голубев, александр кофман, ростовская область, донецкая народная республика, россия