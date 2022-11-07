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Систему "Умная ферма" начинает производить компания из ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 07.11.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221107/ferma-1829464827.html
Систему "Умная ферма" начинает производить компания из ОЭЗ Москвы
Систему "Умная ферма" начинает производить компания из ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 07.11.2022
Систему "Умная ферма" начинает производить компания из ОЭЗ Москвы
Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" готовится к серийному производству компонентов для системы контроля за состоянием крупного... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T07:18
2022-11-07T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
технологии
москва
национальный исследовательский университет «миэт»
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" готовится к серийному производству компонентов для системы контроля за состоянием крупного рогатого скота "Умная ферма", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). "Умную ферму" разработали специалисты Центра компетенций НТИ "Сенсорика" на базе Национального исследовательского университета "МИЭТ", уточняется в сообщении."В этом году на заводе "Протон" начнут производить линейку компонентов для "Умной фермы", которая позволит следить за здоровьем животных: температурой, режимом питания, питья и сна, а также состоянием некоторых внутренних органов. Система, предложенная российскими учеными, прошла испытания в реальных условиях, ее тестировали в течение 1,5 месяцев на ферме в Свердловской области", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.Основной элемент системы – герметичная капсула с датчиками, которую животное должно проглотить. Также в систему входит датчик хромоты, который следит за его передвижением с помощью модуля навигации. Важно, что животное при этом не испытывает неприятных ощущений.По словам разработчиков, "Умная ферма" будет стоить существенно дешевле зарубежных аналогов, поможет оптимизировать затраты фермеров, повысить удои от каждой коровы на 2-3 литра в день и контролировать качество молока. "В серийное производство мы будем выводить базовые станции с усиленной защитой от пыли и влаги, потому что на ферме повышенная концентрация различных загрязнений. После испытаний мы решили выпускать компоненты для устройства на заводе "Протон", на протяжении многих лет сотрудничества демонстрировавший профессионализм и высокое качество", - отметил представитель "Сенсорики", ассистент Института микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ Владимир Жмылев.
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владислав овчинский, технологии, москва, национальный исследовательский университет «миэт»
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Технологии, Москва, Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
07:18 07.11.2022
 

Систему "Умная ферма" начинает производить компания из ОЭЗ Москвы

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
Стенд "Технополис Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" готовится к серийному производству компонентов для системы контроля за состоянием крупного рогатого скота "Умная ферма", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Умную ферму" разработали специалисты Центра компетенций НТИ "Сенсорика" на базе Национального исследовательского университета "МИЭТ", уточняется в сообщении.
"В этом году на заводе "Протон" начнут производить линейку компонентов для "Умной фермы", которая позволит следить за здоровьем животных: температурой, режимом питания, питья и сна, а также состоянием некоторых внутренних органов. Система, предложенная российскими учеными, прошла испытания в реальных условиях, ее тестировали в течение 1,5 месяцев на ферме в Свердловской области", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.
Основной элемент системы – герметичная капсула с датчиками, которую животное должно проглотить. Также в систему входит датчик хромоты, который следит за его передвижением с помощью модуля навигации. Важно, что животное при этом не испытывает неприятных ощущений.
По словам разработчиков, "Умная ферма" будет стоить существенно дешевле зарубежных аналогов, поможет оптимизировать затраты фермеров, повысить удои от каждой коровы на 2-3 литра в день и контролировать качество молока. "В серийное производство мы будем выводить базовые станции с усиленной защитой от пыли и влаги, потому что на ферме повышенная концентрация различных загрязнений. После испытаний мы решили выпускать компоненты для устройства на заводе "Протон", на протяжении многих лет сотрудничества демонстрировавший профессионализм и высокое качество", - отметил представитель "Сенсорики", ассистент Института микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ Владимир Жмылев.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийТехнологииМоскваНациональный исследовательский университет «МИЭТ»
 
 
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