https://ria.ru/20221107/evropa-1829576089.html

Politico: Европа испугалась внешнеполитических действий США

Politico: Европа испугалась внешнеполитических действий США - РИА Новости, 07.11.2022

Politico: Европа испугалась внешнеполитических действий США

Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico указал на повсеместное беспокойство в Европе по поводу направления... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:51

2022-11-07T09:51

2022-11-07T09:51

в мире

иво даалдер

сша

европа

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евросоюз

нато

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico указал на повсеместное беспокойство в Европе по поводу направления торговой и внешней политики Вашингтона."Встречаясь с представителями Европейского Союза, НАТО и других государственных структур на прошлой неделе в Брюсселе, Берлине и Лондоне, я был поражен всепроникающей тревогой в отношении Соединенных Штатов, особенно если опросы, предсказывающие победу республиканцев на промежуточных выборах, окажутся верными", — поделился своими впечатлениями Даалдер.Как утверждает автор, есть две причины, по которым ЕС обеспокоен политикой США: то, как администрация Байдена пытается конкурировать с аккумуляторной промышленностью Китая и решить проблему изменения климата, и потенциальное прекращение критической американской поддержки Украины республиканским Конгрессом.Неопределенность в отношении этих вопросов действительно вызывает беспокойство, но Даалдер надеется, что США и ЕС вместе смогут их решить."Проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, будь то Россия, Китай или изменения климата, можно решить, только если США будет сотрудничать со своими союзниками в Европе и Азии", — подытожил бывший постоянный представитель США при НАТО.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221106/davlenie-1829506186.html

https://ria.ru/20221106/interesy-1829469538.html

сша

европа

китай

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в мире, иво даалдер, сша, европа, китай, евросоюз, нато, украина