Politico: Европа испугалась внешнеполитических действий США
Politico: Европа обеспокоена направлением торговой и внешней политики США
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico указал на повсеместное беспокойство в Европе по поводу направления торговой и внешней политики Вашингтона.
"Встречаясь с представителями Европейского Союза, НАТО и других государственных структур на прошлой неделе в Брюсселе, Берлине и Лондоне, я был поражен всепроникающей тревогой в отношении Соединенных Штатов, особенно если опросы, предсказывающие победу республиканцев на промежуточных выборах, окажутся верными", — поделился своими впечатлениями Даалдер.
Как утверждает автор, есть две причины, по которым ЕС обеспокоен политикой США: то, как администрация Байдена пытается конкурировать с аккумуляторной промышленностью Китая и решить проблему изменения климата, и потенциальное прекращение критической американской поддержки Украины республиканским Конгрессом.
Неопределенность в отношении этих вопросов действительно вызывает беспокойство, но Даалдер надеется, что США и ЕС вместе смогут их решить.
"Проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, будь то Россия, Китай или изменения климата, можно решить, только если США будет сотрудничать со своими союзниками в Европе и Азии", — подытожил бывший постоянный представитель США при НАТО.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.