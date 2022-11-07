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Politico: Европа испугалась внешнеполитических действий США - РИА Новости, 07.11.2022
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Politico: Европа испугалась внешнеполитических действий США
Politico: Европа испугалась внешнеполитических действий США - РИА Новости, 07.11.2022
Politico: Европа испугалась внешнеполитических действий США
Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico указал на повсеместное беспокойство в Европе по поводу направления... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:51
2022-11-07T09:51
в мире
иво даалдер
сша
европа
китай
евросоюз
нато
украина
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico указал на повсеместное беспокойство в Европе по поводу направления торговой и внешней политики Вашингтона."Встречаясь с представителями Европейского Союза, НАТО и других государственных структур на прошлой неделе в Брюсселе, Берлине и Лондоне, я был поражен всепроникающей тревогой в отношении Соединенных Штатов, особенно если опросы, предсказывающие победу республиканцев на промежуточных выборах, окажутся верными", — поделился своими впечатлениями Даалдер.Как утверждает автор, есть две причины, по которым ЕС обеспокоен политикой США: то, как администрация Байдена пытается конкурировать с аккумуляторной промышленностью Китая и решить проблему изменения климата, и потенциальное прекращение критической американской поддержки Украины республиканским Конгрессом.Неопределенность в отношении этих вопросов действительно вызывает беспокойство, но Даалдер надеется, что США и ЕС вместе смогут их решить."Проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, будь то Россия, Китай или изменения климата, можно решить, только если США будет сотрудничать со своими союзниками в Европе и Азии", — подытожил бывший постоянный представитель США при НАТО.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221106/davlenie-1829506186.html
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сша
европа
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в мире, иво даалдер, сша, европа, китай, евросоюз, нато, украина
В мире, Иво Даалдер, США, Европа, Китай, Евросоюз, НАТО, Украина
09:51 07.11.2022
 
Politico: Европа испугалась внешнеполитических действий США

Politico: Европа обеспокоена направлением торговой и внешней политики США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico указал на повсеместное беспокойство в Европе по поводу направления торговой и внешней политики Вашингтона.
"Встречаясь с представителями Европейского Союза, НАТО и других государственных структур на прошлой неделе в Брюсселе, Берлине и Лондоне, я был поражен всепроникающей тревогой в отношении Соединенных Штатов, особенно если опросы, предсказывающие победу республиканцев на промежуточных выборах, окажутся верными", — поделился своими впечатлениями Даалдер.
Ашхабад - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 17:59
В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине
Как утверждает автор, есть две причины, по которым ЕС обеспокоен политикой США: то, как администрация Байдена пытается конкурировать с аккумуляторной промышленностью Китая и решить проблему изменения климата, и потенциальное прекращение критической американской поддержки Украины республиканским Конгрессом.
Неопределенность в отношении этих вопросов действительно вызывает беспокойство, но Даалдер надеется, что США и ЕС вместе смогут их решить.
"Проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, будь то Россия, Китай или изменения климата, можно решить, только если США будет сотрудничать со своими союзниками в Европе и Азии", — подытожил бывший постоянный представитель США при НАТО.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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