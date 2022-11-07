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СМИ: Европейский центральный банк подталкивает UniCredit к уходу из России - РИА Новости, 07.11.2022
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СМИ: Европейский центральный банк подталкивает UniCredit к уходу из России
СМИ: Европейский центральный банк подталкивает UniCredit к уходу из России - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: Европейский центральный банк подталкивает UniCredit к уходу из России
Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает банк UniCredit к выходу из России, оказывая на него сильное давление, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T01:27
2022-11-07T01:27
экономика
россия
китай
индия
unicredit group
европейский центральный банк
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает банк UniCredit к выходу из России, оказывая на него сильное давление, сообщила газета Financial Times.По ее данным, между сторонами возникла "напряженность" в связи с тем, что UniCredit не разорвала связи с РФ. "ЕЦБ рассматривает присутствие банка (UniCredit) в России как нежелательный источник риска и подталкивает его к выходу из страны", - говорится в материале издания.Источник газеты, который обсуждал этот вопрос с главным исполнительным директором UniCredit Андреа Орчелом, заявил, что глава банка "испытывает сильное давление со стороны ЕЦБ" по поводу России.В самом банке заявили изданию, что "привержены выходу из России упорядоченным и решительным образом".Отмечается, что глава банка "исключил продажу акций местному олигарху", вместо этого банк проводил переговоры с потенциальными покупателями в Китае, Индии и Турции. ЕЦБ запрашивал регулярные отчеты о проделанной работе, говорится в публикации.Банковская группа UniCredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
https://realty.ria.ru/20221102/gap-1828564262.html
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экономика, россия, китай, индия, unicredit group, европейский центральный банк
Экономика, Россия, Китай, Индия, UniCredit Group, Европейский центральный банк
01:27 07.11.2022
 
СМИ: Европейский центральный банк подталкивает UniCredit к уходу из России

FT: ЕЦБ подталкивает банк UniCredit к уходу из России, оказывая на него сильное давление

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОбслуживание клиентов отделения "ЮниКредит Банка"
Обслуживание клиентов отделения ЮниКредит Банка - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обслуживание клиентов отделения "ЮниКредит Банка". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает банк UniCredit к выходу из России, оказывая на него сильное давление, сообщила газета Financial Times.
По ее данным, между сторонами возникла "напряженность" в связи с тем, что UniCredit не разорвала связи с РФ. "ЕЦБ рассматривает присутствие банка (UniCredit) в России как нежелательный источник риска и подталкивает его к выходу из страны", - говорится в материале издания.
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Источник газеты, который обсуждал этот вопрос с главным исполнительным директором UniCredit Андреа Орчелом, заявил, что глава банка "испытывает сильное давление со стороны ЕЦБ" по поводу России.
В самом банке заявили изданию, что "привержены выходу из России упорядоченным и решительным образом".
Отмечается, что глава банка "исключил продажу акций местному олигарху", вместо этого банк проводил переговоры с потенциальными покупателями в Китае, Индии и Турции. ЕЦБ запрашивал регулярные отчеты о проделанной работе, говорится в публикации.
Банковская группа UniCredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
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ЭкономикаРоссияКитайИндияUniCredit GroupЕвропейский центральный банк
 
 
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