https://ria.ru/20221107/estoniya-1829712346.html

Эстонский политик ушел в отставку из-за скандала с фотографиями детей

Эстонский политик ушел в отставку из-за скандала с фотографиями детей - РИА Новости, 07.11.2022

Эстонский политик ушел в отставку из-за скандала с фотографиями детей

Председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон подал в отставку с занимаемой должности из-за скандала с детскими фотографиями. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:25

2022-11-07T16:25

2022-11-07T16:25

в мире

марко михкельсон

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон подал в отставку с занимаемой должности из-за скандала с детскими фотографиями."Несмотря на то, что публичные нападки на меня и мою семью несправедливы и гнусны, я принял решение уйти с поста председателя комиссии. Я не намерен отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности Эстонии и буду баллотироваться в парламент на выборах в следующем году", - написал в понедельник Михкельсон в социальных сетях.Издания Postimees и Delfi 27 октября опубликовали статьи о Марко Михкельсоне с утверждением, что он делал неприличные фотографии несовершеннолетних детей от первого брака своей жены Туули Михкельсон.Эта история произошла несколько лет назад, и судебное разбирательство по данному гражданскому делу было урегулировано мировым соглашением. Виновных не осталось, однако журналисты Postimees считают, что у политика не должно быть "скелетов в шкафу".По данным СМИ, Михкельсон давал показания в полиции по поводу фотографий в 2020 году. Полиция не стала возбуждать уголовное дело, но назвала такие фото "этически неприемлемыми".Туули Михкельсон ранее пояснила в социальных сетях, что фотографии были взяты из ее телефона, которым при неизвестных обстоятельствах завладел ее бывший супруг и передал их в СМИ. Она также отметила, что ее нынешний муж Марко Михкельсон не сделал ни одной фотографии ее детей, о которых бы она не знала, или которые вызвали бы у нее как у матери вопросы.

https://ria.ru/20221102/veski-1828677256.html

https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829701247.html

https://ria.ru/20221103/detsad-1828858261.html

эстония

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в мире, марко михкельсон, эстония