Рейтинг@Mail.ru
Эстонский политик ушел в отставку из-за скандала с фотографиями детей - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/estoniya-1829712346.html
Эстонский политик ушел в отставку из-за скандала с фотографиями детей
Эстонский политик ушел в отставку из-за скандала с фотографиями детей - РИА Новости, 07.11.2022
Эстонский политик ушел в отставку из-за скандала с фотографиями детей
Председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон подал в отставку с занимаемой должности из-за скандала с детскими фотографиями. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:25
2022-11-07T16:25
в мире
марко михкельсон
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829710839_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_534b83c412834c9eda0e845a36dfb441.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон подал в отставку с занимаемой должности из-за скандала с детскими фотографиями."Несмотря на то, что публичные нападки на меня и мою семью несправедливы и гнусны, я принял решение уйти с поста председателя комиссии. Я не намерен отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности Эстонии и буду баллотироваться в парламент на выборах в следующем году", - написал в понедельник Михкельсон в социальных сетях.Издания Postimees и Delfi&nbsp; 27 октября опубликовали статьи о Марко Михкельсоне с утверждением, что он делал неприличные фотографии несовершеннолетних детей от первого брака своей жены Туули Михкельсон.Эта история произошла несколько лет назад, и судебное разбирательство по данному гражданскому делу было урегулировано мировым соглашением. Виновных не осталось, однако журналисты Postimees считают, что у политика не должно быть "скелетов в шкафу".По данным СМИ, Михкельсон давал показания в полиции по поводу фотографий в 2020 году. Полиция не стала возбуждать уголовное дело, но назвала такие фото "этически неприемлемыми".Туули Михкельсон ранее пояснила в социальных сетях, что фотографии были взяты из ее телефона, которым при неизвестных обстоятельствах завладел ее бывший супруг и передал их в СМИ. Она также отметила, что ее нынешний муж Марко Михкельсон не сделал ни одной фотографии ее детей, о которых бы она не знала, или которые вызвали бы у нее как у матери вопросы.
https://ria.ru/20221102/veski-1828677256.html
https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829701247.html
https://ria.ru/20221103/detsad-1828858261.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829710839_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b7e4a8b30ab67d0b2ef1b9637df6073e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марко михкельсон, эстония
В мире, Марко Михкельсон, Эстония
16:25 07.11.2022
 
Эстонский политик ушел в отставку из-за скандала с фотографиями детей

Эстонский политик Михкельсон подал в отставку из-за скандала с фотографиями детей его жены

CC BY-SA 4.0 / Sillerkiil / Марко Михкельсон
Марко Михкельсон - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Sillerkiil /
Марко Михкельсон
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон подал в отставку с занимаемой должности из-за скандала с детскими фотографиями.
"Несмотря на то, что публичные нападки на меня и мою семью несправедливы и гнусны, я принял решение уйти с поста председателя комиссии. Я не намерен отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности Эстонии и буду баллотироваться в парламент на выборах в следующем году", - написал в понедельник Михкельсон в социальных сетях.
Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 15:28Шоубиз
В Эстонии возмутились афишами Анне Вески за упоминание советского звания
Издания Postimees и Delfi  27 октября опубликовали статьи о Марко Михкельсоне с утверждением, что он делал неприличные фотографии несовершеннолетних детей от первого брака своей жены Туули Михкельсон.
Эта история произошла несколько лет назад, и судебное разбирательство по данному гражданскому делу было урегулировано мировым соглашением. Виновных не осталось, однако журналисты Postimees считают, что у политика не должно быть "скелетов в шкафу".
Министр обороны Италии Гвидо Кросетто - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
16:03
В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине
По данным СМИ, Михкельсон давал показания в полиции по поводу фотографий в 2020 году. Полиция не стала возбуждать уголовное дело, но назвала такие фото "этически неприемлемыми".
Туули Михкельсон ранее пояснила в социальных сетях, что фотографии были взяты из ее телефона, которым при неизвестных обстоятельствах завладел ее бывший супруг и передал их в СМИ. Она также отметила, что ее нынешний муж Марко Михкельсон не сделал ни одной фотографии ее детей, о которых бы она не знала, или которые вызвали бы у нее как у матери вопросы.
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 09:04
В Татарстане уволили воспитателей и заведующую детсада, где били детей
 
В миреМарко МихкельсонЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала