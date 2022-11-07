https://ria.ru/20221107/elka-1829816069.html

В Киеве начали готовиться к установке новогодней елки

В Киеве начали готовиться к установке новогодней елки - РИА Новости, 07.11.2022

В Киеве начали готовиться к установке новогодней елки

Подготовка к установке новогодней елки началась в столице Украины Киеве, разработаны несколько эскизов, сообщил организатор новогоднего праздника Игорь... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T21:56

2022-11-07T21:56

2022-11-07T21:56

в мире

киев

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Подготовка к установке новогодней елки началась в столице Украины Киеве, разработаны несколько эскизов, сообщил организатор новогоднего праздника Игорь Добруцкий.Будет ли главная новогодняя елка Киева украшена гирляндами, иллюминацией или другой подсветкой, не уточняется.Ранее Владимир Зеленский заявил, что наиболее сложная ситуация в энергетике – в Киеве и Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829339133.html

киев

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в мире, киев, украина, владимир зеленский