В Киеве начали готовиться к установке новогодней елки
Организатор праздника в Киеве Добруцкий сообщил о подготовке к установке новогодней елки
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Подготовка к установке новогодней елки началась в столице Украины Киеве, разработаны несколько эскизов, сообщил организатор новогоднего праздника Игорь Добруцкий.
"Сейчас изучаются все возможности по установке главной елки. Обсуждаются разные варианты. Мэр подтвердил, что елка будет установлена. Несколько эскизов елки уже разработаны. Могу сказать, что в этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история", – приводит слова Добруцкого украинское издание "Страна.ua".
Будет ли главная новогодняя елка Киева украшена гирляндами, иллюминацией или другой подсветкой, не уточняется.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что наиболее сложная ситуация в энергетике – в Киеве и Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.