https://ria.ru/20221107/ekzostul-1829590839.html

В Ekzo Solutions рассказали о доработке "Экзостула"

В Ekzo Solutions рассказали о доработке "Экзостула" - РИА Новости, 07.11.2022

В Ekzo Solutions рассказали о доработке "Экзостула"

Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, доработали с... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:56

2022-11-07T10:56

2022-11-07T11:19

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577776672_0:409:853:889_1920x0_80_0_0_1830e5d3922785878f8510627021d765.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, доработали с учетом привычек ерзать и наклоняться, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика этой техники - Ekzo Solutions Максим Скоков.Впервые о создании "Экзостула" Скоков сообщал в интервью РИА Новости в 2020 году."Опытная эксплуатация "Экзостула" показала, что количество задач на предприятиях, выполняя которые рабочий просто сидит, минимально, поэтому наш образец был направлен на доработку. Реальность такова, что человек крайне редко статично сидит во время работы – чаще всего он ерзает, наклоняется и так далее", - сказал собеседник агентства.По его словам, доработанная версия "Экзостула" появится на рынке уже в 2023 году.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829550499.html

https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577866257.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика