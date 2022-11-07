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В Ekzo Solutions рассказали о доработке "Экзостула" - РИА Новости, 07.11.2022
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В Ekzo Solutions рассказали о доработке "Экзостула"
В Ekzo Solutions рассказали о доработке "Экзостула" - РИА Новости, 07.11.2022
В Ekzo Solutions рассказали о доработке "Экзостула"
Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, доработали с... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:56
2022-11-07T11:19
экономика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, доработали с учетом привычек ерзать и наклоняться, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика этой техники - Ekzo Solutions Максим Скоков.Впервые о создании "Экзостула" Скоков сообщал в интервью РИА Новости в 2020 году."Опытная эксплуатация "Экзостула" показала, что количество задач на предприятиях, выполняя которые рабочий просто сидит, минимально, поэтому наш образец был направлен на доработку. Реальность такова, что человек крайне редко статично сидит во время работы – чаще всего он ерзает, наклоняется и так далее", - сказал собеседник агентства.По его словам, доработанная версия "Экзостула" появится на рынке уже в 2023 году.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829550499.html
https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577866257.html
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экономика
Экономика
10:56 07.11.2022 (обновлено: 11:19 07.11.2022)
 
В Ekzo Solutions рассказали о доработке "Экзостула"

Ekzo Solutions: "Экзостул" для рабочих усовершенствовали, учтя привычки ерзать и качаться

© Фото из личного архиваМаксим Скоков
Максим Скоков
© Фото из личного архива
Максим Скоков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Устройство "Экзостул", позволяющее рабочим, которые проводят весь рабочий день стоя, восстанавливать силы, имитируя сидение на настоящем стуле, доработали с учетом привычек ерзать и наклоняться, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика этой техники - Ekzo Solutions Максим Скоков.
Впервые о создании "Экзостула" Скоков сообщал в интервью РИА Новости в 2020 году.
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"Опытная эксплуатация "Экзостула" показала, что количество задач на предприятиях, выполняя которые рабочий просто сидит, минимально, поэтому наш образец был направлен на доработку. Реальность такова, что человек крайне редко статично сидит во время работы – чаще всего он ерзает, наклоняется и так далее", - сказал собеседник агентства.
По его словам, доработанная версия "Экзостула" появится на рынке уже в 2023 году.
Читайте полный текст интервью >>
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