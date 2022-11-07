https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1828775684.html

Максим Скоков: российские артиллеристы опробуют наши экзоскелеты

Максим Скоков: российские артиллеристы опробуют наши экзоскелеты - РИА Новости, 07.11.2022

Максим Скоков: российские артиллеристы опробуют наши экзоскелеты

Сферы применения экзоскелетов, снижающих нагрузку и повышающих физические характеристики человека, сегодня продолжают расширятся: они используется в медицине,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:00

2022-11-07T11:00

2022-11-07T11:01

интервью

технологии

россия

ростех

объединенная приборостроительная корпорация

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новое оружие россии

безопасность

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Сферы применения экзоскелетов, снижающих нагрузку и повышающих физические характеристики человека, сегодня продолжают расширятся: они используется в медицине, промышленности, к этим технологиям также активно "присматриваются" силовые структуры.Гендиректор российского предприятия-разработчика экзоскелетов Ekzo Solutions Максим Скоков рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о перспективах их применения российскими военными в СВО, планах по участию в проекте экипировки солдата будущего нового поколения "Легионер", а также о том, как промышленные экзоскелеты смогут помочь решить проблему нехватки рабочих-мужчин в связи с частичной мобилизацией.– Максим Сергеевич, каких основных результатов в области разработки военных и гражданских экзоскелетов удалось добиться вашей компании? С чем связана смена ее названия с "Доверенные платформы" на Ekzo Solutions?– За время нашей последней беседы мы больше сконцентрировались на разработке экзоскелетов для промышленности. Встал вопрос: где реализовывать эти проекты? Нашим коллективом было принято решение перейти в состав ПАО "Интелтех" (входит в Объединенную приборостроительную корпорацию ГК "Ростех"). Затем при поддержке руководства Ростеха начали прорабатывать вопрос создания совместного предприятия. Чтобы облегчить работу мы создали юрлицо – Ekzo Solutions. В 2021 году мы вышли на рынок с нашими первыми промышленными экзоскелетами.Сегодня наши клиенты – это такие крупные госкомпании как Росатом, Россети, совсем недавно мы передали в опытную эксплуатацию наши экзоскелеты на предприятие-производитель боевых машин пехоты "Курганмашзавод".Все наши работы делятся условно на два направления: пассивные и активные экзоскелеты. Пассивные, то есть без электричества, моторов, приводящих элементов, сейчас более востребованы рынком, но и над активными экзоскелетами мы работаем. Главное отличие пассивных экзоскелетов от активных в том, что они "разгружают" человека, перераспределяют нагрузку. Активные экзоскелеты за счет моторов придают человеку дополнительные силы.В этом году мы выполнили грант от фонда Бортника, в рамках которого мы разработали систему взаимодействия "человек-машина". Основная трудность перехода от пассивных экзоскелетов к активным заключается в реакции робота на действия человека. Сегодня нет таких датчиков, которые позволяли бы моментально реагировать на движения носителя экзоскелета.Активные экзоскелеты в настоящий момент применяются по большей части в медицине для реабилитации, где оперативность не так важна. Если человек утратил способность ходить, то он уже счастлив, если к нему она вернулась, пускай даже ходит он медленно, но для рабочих и уж тем более военных скорость критически необходима.Мы уже пытались в этом году вывести на рынок активный экзоскелет для промышленности. Речь идет о проекте "Легкая рука-А", предназначенном для блокировки плеча и предплечья рабочих, выполняющих операции поднятыми над головой руками. Сейчас работаем над повышением оперативности датчиков и, надеюсь, в следующем году выведем на рынок обновленную версию– Какие работы ведет ваше предприятие в интересах Вооруженных сил России?– Сейчас у военных идет НИР для выработки требований к экзоскелетами для различных родов и видов войск.– Речь идет об экзоскелете для экипировки "Легионер"?– Да. Эти работы еще только начались, анализируются результаты применения уже имеющихся на рынке образцов, мы хотим участвовать в этом проекте.– Чем будет отличаться экзоскелет для "Легионера" от систем, входящих в состав экипировок "солдата будущего" предыдущих поколений: "Ратник" и "Сотник"?– Здесь нужно понимать, что все исходит от задач, которые будут выполнять военные. Выделяются такие категории как такелажные, погрузо-разгрузочные – задачи обеспечения, задачи боевого обеспечения (инженерные подразделения, связь) и непосредственно боевые задачи. Если речь идет о переноске грузов, то даже те экзоскелеты, которые мы реализуем на "гражданском" рынке, уже можно применять, по экзоскелетам для непосредственно боевых подразделений еще остаются вопросы.– Что еще требуется доработать?– Первичным фактором здесь является эргономика. Экзоскелет это фактически костюм, который надевается на человека и должен его усилить, при этом не стесняя его естественных движений. Боевые задачи предусматривают повышенную подвижность, оперативность, ничего не должно сковывать бойца.Сейчас у нас есть "ветка" между "мягкими" экзоскелетами, позволяющие сохранить солдату мобильность, при этом они не столь значительно повышают его физические характеристики и "тяжелые" комплекты, сковывающие движения, но серьезно усиливающие "носителя". Это противоречие нам предстоит устранитьПока мы ждем техническое задание от военного ведомства – надеюсь в 2023 году мы его получим.Кроме того, в этом году мы вели консультации с нашими инженерными войсками, артиллеристами, то есть теми, кто уже сейчас может эффективно применять экзоскелеты.– Сегодня нашими военными применяются экзоскелеты в спецоперации?– Наши образцы точно нет, про других производителей сказать не берусь. Однако интерес проявляется, на нас вышли представители даже не Минобороны, а других специальных структур…– Речь идет о ЧВК?– Не могу дать точного ответа на этот вопрос… Артиллеристов интересуют экзоскелеты для облегчения погрузки снарядов. В ноябре-декабре на одном из полигонов мы проведем эксперимент, в ходе которого потенциальный заказчик на практике проверит эффективность нашей техники для решения данных задач.– Ваши мощности способны покрыть спрос военных?– Наш завод во Владимире не очень большой – сегодня мы делаем около 50 экзоскелетов в месяц, но при необходимости будем способны оперативно нарастить производство.– Сегодня большинство предприятий "оборонки" и заводов, производящих продукцию для военнослужащих, в том числе мобилизованных, заявили о переходе на трехсменный режим работы, помогут ли, по-вашему, экзоскелеты обеспечить ГОЗ и повысить производительность труда в этой стрессовой для рабочих ситуации?– С февраля этого года интерес к нашей продукции ожидаемо возрос. Некоторые предприятия звонили мне со следующей проблемой: в связи с мобилизацией на некоторых производствах возник риск нехватки мужской рабочей силы, и в этой связи возрастает роль женского труда. По трудовому кодексу допустимые нагрузки для женщин значительно ниже, и эту разницу как раз-таки могли бы нивелировать экзоскелеты.Тут есть проблемы в нашем законодательстве: мы разгружаем рабочего, ему становится легче, но мы не можем доказать, что снизилась нагрузка. Представьте, что вы весь день таскаете мешок весом 15 килограмм, работодатель хочет, чтобы этот мешок весил 20 килограмм – рабочий в экзоскелете носит такой мешок и вроде бы не устает, но приходит проверяющий и говорит, что есть нарушение трудового кодекса.Мы работаем над этими правовыми коллизиями – в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии на базе Технического комитета 320 "Средства индивидуальной защиты" создан подкомитет 11 "Промышленные экзоскелеты". Цель его работы – формирование ГОСТ на данную технику. Я вхожу в экспертный совет данного подкомитета. Нами уже подготовлен первый ГОСТ "Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата. Экзоскелеты промышленные. Классификация. Термины и определения". В этом или следующем году он вступит в силу.Сейчас разрабатывается второй ГОСТ "Средства и методики определения эффективности экзоскелета", работа сложная, для ее реализации мы решили разработать и сертифицировать испытательный стенд – фактически робота, который бы испытывал на себе нагрузки в экзоскелете и без него. Датчики робота мерили бы физические показатели, анализировалось бы что происходит со спиной, мышцами, коленями. Головным предприятием по этому проекту выступает НИИ Медицины и труда, надеюсь, в 2023 году этот стенд будет разработан.В любом случае при внедрении экзоскелетов нагрузка для девушек понизится – позволит ли это сравнять их производительность до уровня рабочих-мужчин? Пока вряд ли.– Какова судьба вашего проекта "Экзостул", позволяющего рабочим "сидеть стоя"? Получил ли он развитие?– Развитие есть, причем кардинальное. Опытная эксплуатация "Экзостула" показала, что количество задач на предприятиях, выполняя которые рабочий просто сидит, минимально, поэтому наш образец был направлен на доработку.Реальность такова, что человек крайне редко статично сидит во время работы – чаще всего он ерзает, наклоняется и так далее. Успехи есть, и в следующем году новая версия "Экзостула" появится на рынке, заказчики есть.– В 2022 году значительно усилился режим антироссийских санкций, как это сказывается на вашем предприятии? Есть ли риски для вашей работы?– Разумеется, в первые дни и месяцы ужесточения санкционного режима мы столкнулись с ощутимыми проблемами, даже по части поставок от российских предприятий. Отечественные комплектующие преобладают в наших экзоскелетах – это где-то 80%. Сегодня мы уже не испытываем каких-то больших трудностей, переориентировались на альтернативных поставщиков, их продукция нас вполне устраивает.– Насколько экзоскелеты сегодня в принципе "доступное удовольствие"? Будут ли по-вашему они дешеветь, смогут себе позволить приобрести их простые граждане РФ?– Уже сегодня на рынке есть вполне доступные по цене экзоскелеты. Розничная цены на образцы нашей линейки варьируются от 11 до 90 тысяч рублей. Действительно, у нас есть покупатели-физлица. Вы правы – экзоскелеты будут становиться доступнее с ростом спроса, уже в сентябре мы заметно снизили цены на ряд моделей, увеличение заказов позволяет нам пойти на такой шаг.

https://ria.ru/20221006/legioner-1821860774.html

https://ria.ru/20220827/ekipirovka-1812458286.html

https://ria.ru/20220812/ekzoskelet-1809052166.html

https://ria.ru/20200928/ekzoskelet-1577866257.html

россия

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, технологии, россия, ростех, объединенная приборостроительная корпорация, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность