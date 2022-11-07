https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829550499.html
Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов
Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов - РИА Новости, 07.11.2022
Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов
Артиллеристы из специальных структур РФ в ближайшие два месяца проведут на одном из полигонов эксперимент по применению экзоскелетов, которые способны облегчить РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T03:42
2022-11-07T03:42
2022-11-07T03:42
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Артиллеристы из специальных структур РФ в ближайшие два месяца проведут на одном из полигонов эксперимент по применению экзоскелетов, которые способны облегчить погрузку снарядов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика этой техники - Ekzo Solutions - Максим Скоков.При этом Скоков не стал уточнять, идет ли речь о частных военных компаниях или каких-либо других подразделениях. По его словам, пока экзоскелеты разработки Ekzo Solutions не применяется российскими военными в специальной военной операции, однако так называемые "пассивные экзоскелеты", снижающие нагрузку их носителей, уже сегодня могли бы помочь военным инженерам и другим "небоевым" подразделениям, задействованным в СВО.
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безопасность, технологии, россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия
Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов
Российские артиллеристы испытают экзоскелеты, способные облегчить погрузку снарядов
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Артиллеристы из специальных структур РФ в ближайшие два месяца проведут на одном из полигонов эксперимент по применению экзоскелетов, которые способны облегчить погрузку снарядов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика этой техники - Ekzo Solutions - Максим Скоков.
"Интерес (российских военных к экзоскелетам) проявляется, на нас вышли представители даже не Минобороны, а других специальных структур. <…> Артиллеристов интересуют экзоскелеты для облегчения погрузки снарядов. В ноябре-декабре на одном из полигонов мы проведем эксперимент, в ходе которого потенциальный заказчик на практике проверит эффективность нашей техники для решения данных задач", - сказал он.
При этом Скоков не стал уточнять, идет ли речь о частных военных компаниях или каких-либо других подразделениях. По его словам, пока экзоскелеты разработки Ekzo Solutions не применяется российскими военными в специальной военной операции, однако так называемые "пассивные экзоскелеты", снижающие нагрузку их носителей, уже сегодня могли бы помочь военным инженерам и другим "небоевым" подразделениям, задействованным в СВО.