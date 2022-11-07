https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829550499.html

Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов

Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов - РИА Новости, 07.11.2022

Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов

Артиллеристы из специальных структур РФ в ближайшие два месяца проведут на одном из полигонов эксперимент по применению экзоскелетов, которые способны облегчить РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T03:42

2022-11-07T03:42

2022-11-07T03:42

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Артиллеристы из специальных структур РФ в ближайшие два месяца проведут на одном из полигонов эксперимент по применению экзоскелетов, которые способны облегчить погрузку снарядов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика этой техники - Ekzo Solutions - Максим Скоков.При этом Скоков не стал уточнять, идет ли речь о частных военных компаниях или каких-либо других подразделениях. По его словам, пока экзоскелеты разработки Ekzo Solutions не применяется российскими военными в специальной военной операции, однако так называемые "пассивные экзоскелеты", снижающие нагрузку их носителей, уже сегодня могли бы помочь военным инженерам и другим "небоевым" подразделениям, задействованным в СВО.

https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829549819.html

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безопасность, технологии, россия