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В Ekzo Solutions заявили, что экзоскелеты решат проблему нехватки рабочих - РИА Новости, 07.11.2022
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В Ekzo Solutions заявили, что экзоскелеты решат проблему нехватки рабочих
В Ekzo Solutions заявили, что экзоскелеты решат проблему нехватки рабочих - РИА Новости, 07.11.2022
В Ekzo Solutions заявили, что экзоскелеты решат проблему нехватки рабочих
Широкое внедрение промышленных экзоскелетов может помочь решить проблему нехватки рабочих-мужчин на ряде предприятий, возникшую, в том числе, из-за частичной... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T03:10
2022-11-07T03:10
общество
технологии
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Широкое внедрение промышленных экзоскелетов может помочь решить проблему нехватки рабочих-мужчин на ряде предприятий, возникшую, в том числе, из-за частичной мобилизации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика этой техники - Ekzo Solutions - Максим Скоков.При этом Скоков отметил, что для массового внедрения экзоскелетов на российские предприятия следует решить проблемы, существующие в российском законодательстве."Мы разгружаем рабочего, ему становится легче, но мы не можем доказать, что снизилась нагрузка. Представьте, что вы весь день таскаете мешок весом 15 килограмм, работодатель хочет, чтобы этот мешок весил 20 килограмм – рабочий в экзоскелете носит такой мешок и вроде бы не устает, но приходит проверяющий и говорит, что есть нарушение Трудового кодекса", - пояснил собеседник агентства.По его словам, для решения этих правовых коллизий сегодня в том числе формируется ГОСТ "Средства и методики определения эффективности экзоскелета". Для оценки эффективности и отсутствия вреда экзоскелетов для рабочего к 2023 году планируется разработать специального робота, который бы испытывал на себе нагрузки в экзоскелете и без него."Датчики робота мерили бы физический показатели, анализировалось бы, что происходит со спиной, мышцами, коленями. Головным предприятием по этому проекту выступает НИИ Медицины и труда", - рассказал Скоков.
https://ria.ru/20211209/ekspozitsiya-1762903452.html
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общество, технологии, частичная мобилизация в россии
Общество, Технологии, Частичная мобилизация в России
03:10 07.11.2022
 
В Ekzo Solutions заявили, что экзоскелеты решат проблему нехватки рабочих

Ekzo Solutions: экзоскелеты могут решить проблему нехватки рабочих на ряде предприятий

© РИА Новости / Григорий Скворцов / Перейти в медиабанкРука человекоподобного робота Robo-C
Рука человекоподобного робота Robo-C - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Григорий Скворцов
Перейти в медиабанк
Рука человекоподобного робота Robo-C. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Широкое внедрение промышленных экзоскелетов может помочь решить проблему нехватки рабочих-мужчин на ряде предприятий, возникшую, в том числе, из-за частичной мобилизации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика этой техники - Ekzo Solutions - Максим Скоков.
"Некоторые предприятия звонили мне со следующей проблемой – в связи с мобилизацией на некоторых производствах возник риск нехватки мужской рабочей силы, и в этой связи возрастает роль женского труда. По Трудовому кодексу, допустимые нагрузки для женщин значительно ниже, и эту разницу как раз-таки могли бы нивелировать экзоскелеты", - сказал он.
При этом Скоков отметил, что для массового внедрения экзоскелетов на российские предприятия следует решить проблемы, существующие в российском законодательстве.
"Мы разгружаем рабочего, ему становится легче, но мы не можем доказать, что снизилась нагрузка. Представьте, что вы весь день таскаете мешок весом 15 килограмм, работодатель хочет, чтобы этот мешок весил 20 килограмм – рабочий в экзоскелете носит такой мешок и вроде бы не устает, но приходит проверяющий и говорит, что есть нарушение Трудового кодекса", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, для решения этих правовых коллизий сегодня в том числе формируется ГОСТ "Средства и методики определения эффективности экзоскелета". Для оценки эффективности и отсутствия вреда экзоскелетов для рабочего к 2023 году планируется разработать специального робота, который бы испытывал на себе нагрузки в экзоскелете и без него.
"Датчики робота мерили бы физический показатели, анализировалось бы, что происходит со спиной, мышцами, коленями. Головным предприятием по этому проекту выступает НИИ Медицины и труда", - рассказал Скоков.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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ОбществоТехнологииЧастичная мобилизация в России
 
 
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