https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829549819.html

В Ekzo Solutions заявили, что экзоскелеты решат проблему нехватки рабочих

В Ekzo Solutions заявили, что экзоскелеты решат проблему нехватки рабочих - РИА Новости, 07.11.2022

В Ekzo Solutions заявили, что экзоскелеты решат проблему нехватки рабочих

Широкое внедрение промышленных экзоскелетов может помочь решить проблему нехватки рабочих-мужчин на ряде предприятий, возникшую, в том числе, из-за частичной... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T03:10

2022-11-07T03:10

2022-11-07T03:10

общество

технологии

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Широкое внедрение промышленных экзоскелетов может помочь решить проблему нехватки рабочих-мужчин на ряде предприятий, возникшую, в том числе, из-за частичной мобилизации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика этой техники - Ekzo Solutions - Максим Скоков.При этом Скоков отметил, что для массового внедрения экзоскелетов на российские предприятия следует решить проблемы, существующие в российском законодательстве."Мы разгружаем рабочего, ему становится легче, но мы не можем доказать, что снизилась нагрузка. Представьте, что вы весь день таскаете мешок весом 15 килограмм, работодатель хочет, чтобы этот мешок весил 20 килограмм – рабочий в экзоскелете носит такой мешок и вроде бы не устает, но приходит проверяющий и говорит, что есть нарушение Трудового кодекса", - пояснил собеседник агентства.По его словам, для решения этих правовых коллизий сегодня в том числе формируется ГОСТ "Средства и методики определения эффективности экзоскелета". Для оценки эффективности и отсутствия вреда экзоскелетов для рабочего к 2023 году планируется разработать специального робота, который бы испытывал на себе нагрузки в экзоскелете и без него."Датчики робота мерили бы физический показатели, анализировалось бы, что происходит со спиной, мышцами, коленями. Головным предприятием по этому проекту выступает НИИ Медицины и труда", - рассказал Скоков.

https://ria.ru/20211209/ekspozitsiya-1762903452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, частичная мобилизация в россии