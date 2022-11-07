Рейтинг@Mail.ru
В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20221107/ekzoskelet-1829587755.html
В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих
В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих - РИА Новости, 07.11.2022
В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих
Активный экзоскелет "Легкая рука-А", предназначенный для рабочих, трудящихся на протяжении всей смены с поднятыми над головой руками, создан в России, заявил в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:45
2022-11-07T10:45
наука
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786149813_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_6730a9eeb00782da69033038278214ac.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Активный экзоскелет "Легкая рука-А", предназначенный для рабочих, трудящихся на протяжении всей смены с поднятыми над головой руками, создан в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика данной техники Ekzo Solutions Максим Скоков."Мы уже пытались в этом году вывести на рынок активный экзоскелет для промышленности. Речь идёт о проекте "Легкая рука-А", предназначенном для блокировки плеча и предплечья рабочих, выполняющих операции поднятыми над головой руками", - сказал он.По его словам, сейчас специалисты компании работают над повышением оперативности датчиков "Легкой руки", в следующем году ее обновленная версия должна выйти на рынок.
https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829549819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786149813_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_5d748718b22bf2ee0b923eabf45f7fb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии
Наука, Россия, Технологии
10:45 07.11.2022
 
В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих

В России создали экзоскелет "Легкая рука-А" для облегчения труда рабочих

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкИнженер за работой в цехе
Инженер за работой в цехе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Инженер за работой в цехе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Активный экзоскелет "Легкая рука-А", предназначенный для рабочих, трудящихся на протяжении всей смены с поднятыми над головой руками, создан в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика данной техники Ekzo Solutions Максим Скоков.
"Мы уже пытались в этом году вывести на рынок активный экзоскелет для промышленности. Речь идёт о проекте "Легкая рука-А", предназначенном для блокировки плеча и предплечья рабочих, выполняющих операции поднятыми над головой руками", - сказал он.
По его словам, сейчас специалисты компании работают над повышением оперативности датчиков "Легкой руки", в следующем году ее обновленная версия должна выйти на рынок.
Рука человекоподобного робота Robo-C - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
03:10
В Ekzo Solutions заявили, что экзоскелеты решат проблему нехватки рабочих
 
НаукаРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала