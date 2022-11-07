https://ria.ru/20221107/ekzoskelet-1829587755.html

В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих

В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих - РИА Новости, 07.11.2022

В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих

Активный экзоскелет "Легкая рука-А", предназначенный для рабочих, трудящихся на протяжении всей смены с поднятыми над головой руками, создан в России, заявил в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:45

2022-11-07T10:45

2022-11-07T10:45

наука

россия

технологии

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Активный экзоскелет "Легкая рука-А", предназначенный для рабочих, трудящихся на протяжении всей смены с поднятыми над головой руками, создан в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика данной техники Ekzo Solutions Максим Скоков."Мы уже пытались в этом году вывести на рынок активный экзоскелет для промышленности. Речь идёт о проекте "Легкая рука-А", предназначенном для блокировки плеча и предплечья рабочих, выполняющих операции поднятыми над головой руками", - сказал он.По его словам, сейчас специалисты компании работают над повышением оперативности датчиков "Легкой руки", в следующем году ее обновленная версия должна выйти на рынок.

https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829549819.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, технологии