https://ria.ru/20221107/ekzoskelet-1829587755.html
В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих
В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих - РИА Новости, 07.11.2022
В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих
Активный экзоскелет "Легкая рука-А", предназначенный для рабочих, трудящихся на протяжении всей смены с поднятыми над головой руками, создан в России, заявил в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:45
2022-11-07T10:45
2022-11-07T10:45
наука
россия
технологии
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Активный экзоскелет "Легкая рука-А", предназначенный для рабочих, трудящихся на протяжении всей смены с поднятыми над головой руками, создан в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика данной техники Ekzo Solutions Максим Скоков."Мы уже пытались в этом году вывести на рынок активный экзоскелет для промышленности. Речь идёт о проекте "Легкая рука-А", предназначенном для блокировки плеча и предплечья рабочих, выполняющих операции поднятыми над головой руками", - сказал он.По его словам, сейчас специалисты компании работают над повышением оперативности датчиков "Легкой руки", в следующем году ее обновленная версия должна выйти на рынок.
https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829549819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии
Наука, Россия, Технологии
В России создали экзоскелет для облегчения труда рабочих
В России создали экзоскелет "Легкая рука-А" для облегчения труда рабочих
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Активный экзоскелет "Легкая рука-А", предназначенный для рабочих, трудящихся на протяжении всей смены с поднятыми над головой руками, создан в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российского предприятия-разработчика данной техники Ekzo Solutions Максим Скоков.
"Мы уже пытались в этом году вывести на рынок активный экзоскелет для промышленности. Речь идёт о проекте "Легкая рука-А", предназначенном для блокировки плеча и предплечья рабочих, выполняющих операции поднятыми над головой руками", - сказал он.
По его словам, сейчас специалисты компании работают над повышением оперативности датчиков "Легкой руки", в следующем году ее обновленная версия должна выйти на рынок.