https://ria.ru/20221107/ekodvizhenie-1829601840.html

Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения - РИА Новости, 07.11.2022

Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщается на сайте РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:30

2022-11-07T11:30

2022-11-07T14:22

владимир путин

россия

общество

экология

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщается на сайте Кремля."Администрации президента РФ подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 декабря 2022 года, ответственные - первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.Кроме того, кабмину РФ совместно с администрацией президента и камчатскими властями поручено обеспечить ежегодное проведение молодежного экологического форума "Экосистема" в Камчатском крае.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

https://ria.ru/20221103/greta-1828988907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество, экология