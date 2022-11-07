Рейтинг@Mail.ru
Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/ekodvizhenie-1829601840.html
Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения
Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения - РИА Новости, 07.11.2022
Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщается на сайте РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:30
2022-11-07T14:22
владимир путин
россия
общество
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778828780_0:27:3211:1833_1920x0_80_0_0_37c6b6450b2d6ff9ff5fb8ec79a8abfd.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщается на сайте Кремля."Администрации президента РФ подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 декабря 2022 года, ответственные - первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.Кроме того, кабмину РФ совместно с администрацией президента и камчатскими властями поручено обеспечить ежегодное проведение молодежного экологического форума "Экосистема" в Камчатском крае.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
https://ria.ru/20221103/greta-1828988907.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778828780_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_9cb9b42fc97c6028740ad40dd58ad745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество, экология
Владимир Путин, Россия, Общество, Экология
11:30 07.11.2022 (обновлено: 14:22 07.11.2022)
 
Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Путин поручил к 1 декабря представить предложения по созданию молодежного экодвижения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛюди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт
Люди собираются на трибунах стадиона Лужники на митинг-концерт - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Люди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщается на сайте Кремля.
"Администрации президента РФ подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 декабря 2022 года, ответственные - первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Кроме того, кабмину РФ совместно с администрацией президента и камчатскими властями поручено обеспечить ежегодное проведение молодежного экологического форума "Экосистема" в Камчатском крае.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 14:41
Грета Тунберг раскритиковала систему "угнетения бедных стран"
 
Владимир ПутинРоссияОбществоЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала