11:30 07.11.2022 (обновлено: 14:22 07.11.2022)
Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения
Путин поручил к 1 декабря представить предложения по созданию молодежного экодвижения
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛюди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт
Люди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщается на сайте Кремля.
"Администрации президента РФ подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 декабря 2022 года, ответственные - первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Кроме того, кабмину РФ совместно с администрацией президента и камчатскими властями поручено обеспечить ежегодное проведение молодежного экологического форума "Экосистема" в Камчатском крае.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.