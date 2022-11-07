https://ria.ru/20221107/dzhakarta-1829688505.html

Столица Индонезии готовится к последствиям полного лунного затмения

Столица Индонезии готовится к последствиям полного лунного затмения - РИА Новости, 07.11.2022

Столица Индонезии готовится к последствиям полного лунного затмения

Жители Джакарты принимают меры, чтобы подготовиться к появлению громадных приливных волн во время грядущего во вторник полного лунного затмения, сообщает... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:27

2022-11-07T15:27

2022-11-07T15:28

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Жители Джакарты принимают меры, чтобы подготовиться к появлению громадных приливных волн во время грядущего во вторник полного лунного затмения, сообщает агентство ANTARA."Затмения, как правило, влекут за собой огромные приливные волны. Они могут достигать полуметра и проникать в дома. Мой район недалеко от моря, и я боюсь, что его совсем затопит", - сказал журналистам ANTARA Урип Сумиати, житель Джакарты.Сумиати добавил, что особенно переживает за электронику, и уже перенес мебель, включая матрасы, телевизоры и вентиляторы, на крышу дома.В последние несколько недель Индонезия из-за наводнений столкнулась с рекордным ущербом.Ранее метеорологи Индонезии прогнозировали масштабные наводнения на острове Бали, на котором 15-16 ноября состоится саммит G20. По данным ученых, чрезвычайной ситуации стоит ожидать уже "в самое ближайшее время".

https://ria.ru/20221025/bali-1826484578.html

https://ria.ru/20220516/zatmenie-1788767085.html

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джакарта

бали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индонезия, джакарта, бали, большая двадцатка, в мире