https://ria.ru/20221107/dzhakarta-1829688505.html
Столица Индонезии готовится к последствиям полного лунного затмения
Столица Индонезии готовится к последствиям полного лунного затмения - РИА Новости, 07.11.2022
Столица Индонезии готовится к последствиям полного лунного затмения
Жители Джакарты принимают меры, чтобы подготовиться к появлению громадных приливных волн во время грядущего во вторник полного лунного затмения, сообщает... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:27
2022-11-07T15:27
2022-11-07T15:28
индонезия
джакарта
бали
большая двадцатка
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Жители Джакарты принимают меры, чтобы подготовиться к появлению громадных приливных волн во время грядущего во вторник полного лунного затмения, сообщает агентство ANTARA."Затмения, как правило, влекут за собой огромные приливные волны. Они могут достигать полуметра и проникать в дома. Мой район недалеко от моря, и я боюсь, что его совсем затопит", - сказал журналистам ANTARA Урип Сумиати, житель Джакарты.Сумиати добавил, что особенно переживает за электронику, и уже перенес мебель, включая матрасы, телевизоры и вентиляторы, на крышу дома.В последние несколько недель Индонезия из-за наводнений столкнулась с рекордным ущербом.Ранее метеорологи Индонезии прогнозировали масштабные наводнения на острове Бали, на котором 15-16 ноября состоится саммит G20. По данным ученых, чрезвычайной ситуации стоит ожидать уже "в самое ближайшее время".
https://ria.ru/20221025/bali-1826484578.html
https://ria.ru/20220516/zatmenie-1788767085.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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индонезия, джакарта, бали, большая двадцатка, в мире
Индонезия, Джакарта, Бали, Большая двадцатка, В мире
15:27 07.11.2022 (обновлено: 15:28 07.11.2022)
Столица Индонезии готовится к последствиям полного лунного затмения
Жители Джакарты готовятся к появлению громадных приливных волн во время лунного затмения