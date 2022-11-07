https://ria.ru/20221107/dtp-1829793181.html

На востоке Москвы опрокинулся грузовик

На востоке Москвы опрокинулся грузовик - РИА Новости, 07.11.2022

На востоке Москвы опрокинулся грузовик

Грузовик опрокинулся после столкновения с двумя легковушками на 5-й Парковой улице в Москве, движение по Сиреневому бульвару в сторону Никитской улицы... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:50

2022-11-07T19:50

2022-11-07T19:50

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Грузовик опрокинулся после столкновения с двумя легковушками на 5-й Парковой улице в Москве, движение по Сиреневому бульвару в сторону Никитской улицы осуществляется по одной полосе, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс."На 5-й Парковой улице в районе дома 54к1 столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль. В результате столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение по Сиреневому бульвару в сторону Никитской улицы осуществляется по одной полосе.

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы