https://ria.ru/20221107/dtp-1829793181.html
На востоке Москвы опрокинулся грузовик
На востоке Москвы опрокинулся грузовик - РИА Новости, 07.11.2022
На востоке Москвы опрокинулся грузовик
Грузовик опрокинулся после столкновения с двумя легковушками на 5-й Парковой улице в Москве, движение по Сиреневому бульвару в сторону Никитской улицы... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:50
2022-11-07T19:50
2022-11-07T19:50
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Грузовик опрокинулся после столкновения с двумя легковушками на 5-й Парковой улице в Москве, движение по Сиреневому бульвару в сторону Никитской улицы осуществляется по одной полосе, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс."На 5-й Парковой улице в районе дома 54к1 столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль. В результате столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение по Сиреневому бульвару в сторону Никитской улицы осуществляется по одной полосе.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На востоке Москвы опрокинулся грузовик
На востоке Москвы после столкновения с двумя легковушками опрокинулся грузовик