https://ria.ru/20221107/dtp-1829770914.html

В Турции в ДТП с автобусом погибли семь человек

В Турции в ДТП с автобусом погибли семь человек - РИА Новости, 07.11.2022

В Турции в ДТП с автобусом погибли семь человек

Семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Агры, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:37

2022-11-07T18:37

2022-11-07T18:37

в мире

агра

ван (провинция)

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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Агры, сообщило агентство Anadolu."В районном центре Тутак произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Вана в Агры, и двух грузовиков, один из которых был загружен свеклой. После получения уведомления на место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, пожарных и жандармерии. Пожар в автобусе, загоревшемся в результате столкновения, был потушен пожарными бригадами после долгих усилий", - сообщило агентство.Сообщается, что в результате ДТП семь человек погибли и 11 человек получили ранения, состояние двоих пострадавших тяжелое.

https://ria.ru/20221107/turtsiya-1829589002.html

агра

ван (провинция)

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в мире, агра, ван (провинция)