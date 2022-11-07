https://ria.ru/20221107/dtp-1829770914.html
В Турции в ДТП с автобусом погибли семь человек
В Турции в ДТП с автобусом погибли семь человек - РИА Новости, 07.11.2022
В Турции в ДТП с автобусом погибли семь человек
Семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Агры, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:37
2022-11-07T18:37
2022-11-07T18:37
в мире
агра
ван (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Агры, сообщило агентство Anadolu."В районном центре Тутак произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Вана в Агры, и двух грузовиков, один из которых был загружен свеклой. После получения уведомления на место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, пожарных и жандармерии. Пожар в автобусе, загоревшемся в результате столкновения, был потушен пожарными бригадами после долгих усилий", - сообщило агентство.Сообщается, что в результате ДТП семь человек погибли и 11 человек получили ранения, состояние двоих пострадавших тяжелое.
https://ria.ru/20221107/turtsiya-1829589002.html
агра
ван (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, агра, ван (провинция)
В мире, Агра, Ван (провинция)
В Турции в ДТП с автобусом погибли семь человек
В турецкой Агры в ДТП с автобусом погибли семь человек, 11 пострадали