https://ria.ru/20221107/dtp-1829593575.html
В Ивановской области человек погиб в ДТП с участием автобуса
В Ивановской области человек погиб в ДТП с участием автобуса - РИА Новости, 07.11.2022
В Ивановской области человек погиб в ДТП с участием автобуса
По предварительным данным, один человек погиб, четыре пострадали в результате столкновения автомобиля и автобуса в Ивановской области, сообщает региональный... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:03
2022-11-07T11:03
2022-11-07T11:57
происшествия
авто
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб, четыре пострадали в результате столкновения автомобиля и автобуса в Ивановской области, сообщает региональный главк МВД России.ДТП произошло в понедельник на трассе Иваново - Родники. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi обгонял автобус, они столкнулись и автобус вылетел с дороги."Один пассажир автобуса погиб на месте. Мужчина, предположительно 26 лет. В салоне находился 21 пассажир. Еще четверо пассажиров доставлены в больницу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полицейского главка.Позднее в региональном управлении МВД уточнили, что погиб 85-летний мужчина.
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происшествия, авто, ивановская область, россия, иваново, дтп
Происшествия, Авто, Ивановская область, Россия, Иваново, ДТП
11:03 07.11.2022 (обновлено: 11:57 07.11.2022)
В Ивановской области человек погиб в ДТП с участием автобуса
В Ивановской области в ДТП с участием автобуса и автомобиля погиб человек