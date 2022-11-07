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Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами - РИА Новости, 07.11.2022
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Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами
Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами - РИА Новости, 07.11.2022
Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами
Минск может помочь Европе дровами, чтобы обеспечить обогрев во время энергокризиса, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко на чемпионате по колке... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:27
2022-11-07T16:09
в мире
европа
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Минск может помочь Европе дровами, чтобы обеспечить обогрев во время энергокризиса, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко на чемпионате по колке поленьев среди журналистов, где глава государства провел мастер-класс."Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся — в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвести к границе эти дрова", — приводит слова президента Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.Он отметил, что западные соседи Белоруссии должны понять мирный настрой Минска.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, европа, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Европа, Белоруссия, Александр Лукашенко
15:27 07.11.2022 (обновлено: 16:09 07.11.2022)
 
Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами

Лукашенко предложил помочь Европе дровами, чтобы она знала, что белорусы не хотят войны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Минск может помочь Европе дровами, чтобы обеспечить обогрев во время энергокризиса, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко на чемпионате по колке поленьев среди журналистов, где глава государства провел мастер-класс.
"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся — в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвести к границе эти дрова", — приводит слова президента Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что западные соседи Белоруссии должны понять мирный настрой Минска.
"Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны, мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки", — указал Лукашенко.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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