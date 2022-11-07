https://ria.ru/20221107/drova-1829688330.html

Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами

Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами - РИА Новости, 07.11.2022

Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами

Минск может помочь Европе дровами, чтобы обеспечить обогрев во время энергокризиса, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко на чемпионате по колке... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:27

2022-11-07T15:27

2022-11-07T16:09

в мире

европа

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Минск может помочь Европе дровами, чтобы обеспечить обогрев во время энергокризиса, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко на чемпионате по колке поленьев среди журналистов, где глава государства провел мастер-класс."Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся — в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвести к границе эти дрова", — приводит слова президента Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.Он отметил, что западные соседи Белоруссии должны понять мирный настрой Минска.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

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европа

белоруссия

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Наталья Макарова

в мире, европа, белоруссия, александр лукашенко