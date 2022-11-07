15:27 07.11.2022 (обновлено: 16:09 07.11.2022)
Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами
Лукашенко предложил помочь Европе дровами, чтобы она знала, что белорусы не хотят войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Минск может помочь Европе дровами, чтобы обеспечить обогрев во время энергокризиса, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко на чемпионате по колке поленьев среди журналистов, где глава государства провел мастер-класс.
"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся — в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвести к границе эти дрова", — приводит слова президента Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что западные соседи Белоруссии должны понять мирный настрой Минска.
"Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны, мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки", — указал Лукашенко.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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