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Посол Украины в США заявила, что папа римский плохо читал Достоевского - РИА Новости, 07.11.2022
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Посол Украины в США заявила, что папа римский плохо читал Достоевского
Посол Украины в США заявила, что папа римский плохо читал Достоевского - РИА Новости, 07.11.2022
Посол Украины в США заявила, что папа римский плохо читал Достоевского
Посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила папу римского Франциска в невнимательном прочтении классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:25
2022-11-07T18:54
украина
сша
россия
в мире
федор достоевский
оксана маркарова
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила папу римского Франциска в невнимательном прочтении классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского.Ранее папа римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ, российский гуманизм. По его словам, достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет всех на путь христианства. Он также признался в любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса."Папа римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского", — написала Маркарова на своей странице в соцсети. По ее словам, "ряд других произведений писателей/поэтов, в том числе Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории региона, показали бы, что гуманизмом не пахло" в России.
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украина, сша, россия, в мире, федор достоевский, оксана маркарова, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан
Украина, США, Россия, В мире, Федор Достоевский, Оксана Маркарова, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан
14:25 07.11.2022 (обновлено: 18:54 07.11.2022)
 
Посол Украины в США заявила, что папа римский плохо читал Достоевского

Посол Украины в США Маркарова обвинила папу Франциска в невнимательном чтении Достоевского

© РИА Новости / О. Игнатович / Перейти в медиабанкРепродукция портрета русского писателя Федора Михайловича Достоевского
Репродукция портрета русского писателя Федора Михайловича Достоевского - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / О. Игнатович
Перейти в медиабанк
Репродукция портрета русского писателя Федора Михайловича Достоевского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила папу римского Франциска в невнимательном прочтении классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского.
Ранее папа римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ, российский гуманизм. По его словам, достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет всех на путь христианства. Он также признался в любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса.
"Папа римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского", — написала Маркарова на своей странице в соцсети. По ее словам, "ряд других произведений писателей/поэтов, в том числе Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории региона, показали бы, что гуманизмом не пахло" в России.
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