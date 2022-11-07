https://ria.ru/20221107/dostoevskiy-1829665171.html

Посол Украины в США заявила, что папа римский плохо читал Достоевского

Посол Украины в США заявила, что папа римский плохо читал Достоевского - РИА Новости, 07.11.2022

Посол Украины в США заявила, что папа римский плохо читал Достоевского

Посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила папу римского Франциска в невнимательном прочтении классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:25

2022-11-07T14:25

2022-11-07T18:54

украина

сша

россия

в мире

федор достоевский

оксана маркарова

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила папу римского Франциска в невнимательном прочтении классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского.Ранее папа римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ, российский гуманизм. По его словам, достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет всех на путь христианства. Он также признался в любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса."Папа римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского", — написала Маркарова на своей странице в соцсети. По ее словам, "ряд других произведений писателей/поэтов, в том числе Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории региона, показали бы, что гуманизмом не пахло" в России.

https://ria.ru/20221101/kultura-1828321525.html

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Кирилл Волков

украина, сша, россия, в мире, федор достоевский, оксана маркарова, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан