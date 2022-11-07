https://ria.ru/20221107/dorogi-1829725195.html

В Ивановской области привели в порядок 95% опорной сети дорог

В Ивановской области привели в порядок 95% опорной сети дорог - РИА Новости, 07.11.2022

В Ивановской области привели в порядок 95% опорной сети дорог

В Ивановской области с 2019 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" приведено в нормативное состояние 95% опорной сети дорог, поставлена... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:04

2022-11-07T17:04

2022-11-07T17:04

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

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жкх

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ИВАНОВО, 7 ноя – РИА Новости. В Ивановской области с 2019 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" приведено в нормативное состояние 95% опорной сети дорог, поставлена задача довести этот показатель до 100%, сообщил РИА Новости начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.По словам Вавринчука, задачу отремонтировать опорную сеть региональных дорог - основные трассы, связывающие регион с соседними областями, и дороги между городами, еще на первоначальном этапе реализации нацпроекта поставил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.Главное требование – качество работВопросам качества автомобильных дорог в Ивановской области уделяют первоочередное внимание. "Правила не меняются с того момента, как мы начали заниматься планомерно ремонтом дорог. Если что-то не так, какие-то выявлены недостатки, подрядчик переделывает за свой счет. Был случай, когда подрядчик полностью переделывал целую дорогу. Только так дальше и будет", - подчеркнул глава региона ходе рабочей поездки на дорогу Шуя – Котюрево – Реньково с участием федеральных экспертов дорожно-строительной отрасли.Один из путей повышения качества дорожного покрытия – работа по новым стандартам, на которые регион перешел с 2019 года. "Дорожники Ивановской области достаточно быстро переходят на новые стандарты, которые введены за последние годы. Кроме того, идет постоянный поиск добавок для повышения качества покрытия, позволяющих уменьшать количество трещин на асфальте и колейность", - отметил в ходе поездки президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей РОСАСФАЛЬТ Николай Быстров.Как отметил Вавринчук, в регионе создана новая структура - Дорожно-транспортный центр в составе которого функционируют служба инспекции дорог и дорожная лаборатория, которые помогают контролировать качество ремонтов. В лаборатории проводятся испытания асфальтобетонных смесей и дорожно-строительных материалов, в том числе, на прочность асфальтобетона, коэффициент уплотнения, показатель водонасыщения. Определяется зерновой состав смеси, характеристики сдвигоустойчивости, эффективность сцепления и толщина слоёв, колееобразование и другие показатели. По итогам ежегодных весенних обследований дорог выявляют 1-2% брака, который устраняется по гарантии за счет средств подрядчиков.Работа на перспективуВ областном Депдортрансе напомнили, что с 2019 года в регионе реализовано несколько проектов, способствующих улучшению пропускной способности ключевых магистралей и транспортной доступности удаленных населенных пунктов. Введен Западный обход областного центра, который позволил убрать с городских улиц транзитный трафик с Ярославского и Владимирского направлений. Строится путепровод на трассе Иваново – Кинешма, за счет чего нормализуют дорожное движение на самой загруженной трассе региона с интенсивностью более 14 тысяч автомобилей в сутки. Открыто прямое транспортное сообщение между Комсомольском и Тейковом.Продолжается строительство автодороги Жажлево – Ильинское, которая впервые свяжет между собой удаленные населенные пункты Заволжского и Кинешемского районов. Еще один значимый проект – строительство моста через Тезу в Холуе, который позволит решить многолетнюю проблему села с весенними подтоплениями единственной переправы.Особое внимание дорогам в городахТакой подход позволил с 2021 года приступить к ремонтам дорог к малым населенным пунктам и внутриквартальных дорог. По решению Воскресенского, с 2020 года объем финансирования в муниципалитетах региона увеличен в 2,5 раза, в 2022 году он составил более 2,5 миллиардов рублей. В первую очередь в планы работ включались центральные дороги, а также дороги к соцобъектам и учреждениям здравоохранения.Для сохранения жизнейВ ЦФО Ивановский регион второй после Москвы по показателям социального и транспортного риска – это ключевые параметры, по которым оценивается уровень безопасности дорожного движения. "Мы реализуем комплексный подход к обеспечению безопасности дорожного движения. Это позволило уменьшить количество погибших в ДТП на 41% с 2018 года", – сообщил Вавринчук.По его словам, программа повышения безопасности на аварийно-опасных участках региональных трасс включает, в том числе, устройство островков безопасности как совмещенных с пешеходными переходами, так и разделяющих встречные потоки. Они оснащены освещением и противотаранными устройствами, а ширина проезжей части сохраняется на уровне, предписанном ГОСТом.В Депдортрансе добавили, что в рамках мер по повышению безопасности дорожного движения с в 2020 года на региональных трассах начали функционировать метеорологические станции мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения. Это дает возможность заранее информировать подрядчиков об изменениях дорожной обстановки.В 2021 году построено 118 километров линий освещения на аварийно-опасных участках восьми основных региональных трасс. Благодаря этому смертность на региональных дорогах в темное время суток снизилась в 2 раза. В регионе создана система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Данные с комплексов фото-видеофиксации поступают в Ситуационный центр, где в онлайн режиме полностью контролируется ситуация на дорогах: потоки машин, их разновидности, возникновение заторов.

https://ria.ru/20220922/remont-1818651545.html

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шуя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, шуя, иваново, общество, жкх