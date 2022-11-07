https://ria.ru/20221107/donetsk-1829676909.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из "Града"
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.11.2022
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:58
2022-11-07T14:58
2022-11-07T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.47 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221107/donetsk-1829671946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:58 07.11.2022 (обновлено: 15:04 07.11.2022)
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из "Града"
ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка шесть ракет из "Града"