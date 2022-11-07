https://ria.ru/20221107/donetsk-1829676909.html

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из "Града"

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.11.2022

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из "Града"

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:58

2022-11-07T14:58

2022-11-07T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

сцкк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828944539_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_8d66f31b088ed0a3b2fbc80b5448d390.jpg

ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.47 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221107/donetsk-1829671946.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, кировский район, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины