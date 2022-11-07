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При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены два дома - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/donetsk-1829671946.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены два дома
При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены два дома - РИА Новости, 07.11.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены два дома
Здание гостиницы "Централь" и два многоквартирных дома повреждены в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:44
2022-11-07T14:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Здание гостиницы "Централь" и два многоквартирных дома повреждены в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня... Зафиксированы повреждения по адресам: улица Артема, 87 – повреждено остекление гостиницы "Централь"; улица Артема, 66 – повреждено остекление многоквартирного жилого дома; улица Маяковского, 21 - повреждено остекление многоквартирного жилого дома. Жертв удалось избежать", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Представительство сообщило, что украинские войска вели огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка, выпустив по гражданским объектам шесть ракет из американской РСЗО M142 HIMARS.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет. Позже МЧС ДНР сообщило, что в 9 утра мск пожар был локализован.
https://ria.ru/20221107/obstrel-1829645297.html
https://ria.ru/20221107/donbass-1829596581.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
14:44 07.11.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены два дома

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены два дома и гостиница

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета исследуют воронку, оставленную от снаряда после обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Сотрудники следственного комитета исследуют воронку, оставленную от снаряда после обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники следственного комитета исследуют воронку, оставленную от снаряда после обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Здание гостиницы "Централь" и два многоквартирных дома повреждены в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня... Зафиксированы повреждения по адресам: улица Артема, 87 – повреждено остекление гостиницы "Централь"; улица Артема, 66 – повреждено остекление многоквартирного жилого дома; улица Маяковского, 21 - повреждено остекление многоквартирного жилого дома. Жертв удалось избежать", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Представительство сообщило, что украинские войска вели огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка, выпустив по гражданским объектам шесть ракет из американской РСЗО M142 HIMARS.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет. Позже МЧС ДНР сообщило, что в 9 утра мск пожар был локализован.
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
11:16Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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