При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены два дома
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены два дома и гостиница
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета исследуют воронку, оставленную от снаряда после обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Сотрудники следственного комитета исследуют воронку, оставленную от снаряда после обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Здание гостиницы "Централь" и два многоквартирных дома повреждены в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня... Зафиксированы повреждения по адресам: улица Артема, 87 – повреждено остекление гостиницы "Централь"; улица Артема, 66 – повреждено остекление многоквартирного жилого дома; улица Маяковского, 21 - повреждено остекление многоквартирного жилого дома. Жертв удалось избежать", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Представительство сообщило, что украинские войска вели огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка, выпустив по гражданским объектам шесть ракет из американской РСЗО M142 HIMARS.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет. Позже МЧС ДНР сообщило, что в 9 утра мск пожар был локализован.