https://ria.ru/20221107/donetsk-1829671946.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены два дома

При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены два дома - РИА Новости, 07.11.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены два дома

Здание гостиницы "Централь" и два многоквартирных дома повреждены в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:44

2022-11-07T14:44

2022-11-07T14:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Здание гостиницы "Централь" и два многоквартирных дома повреждены в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня... Зафиксированы повреждения по адресам: улица Артема, 87 – повреждено остекление гостиницы "Централь"; улица Артема, 66 – повреждено остекление многоквартирного жилого дома; улица Маяковского, 21 - повреждено остекление многоквартирного жилого дома. Жертв удалось избежать", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Представительство сообщило, что украинские войска вели огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка, выпустив по гражданским объектам шесть ракет из американской РСЗО M142 HIMARS.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет. Позже МЧС ДНР сообщило, что в 9 утра мск пожар был локализован.

https://ria.ru/20221107/obstrel-1829645297.html

https://ria.ru/20221107/donbass-1829596581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк