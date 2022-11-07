04:20 07.11.2022 (обновлено: 04:24 07.11.2022)
Украинские войска нанесли удар по центру Донецка
ВСУ выпустили по центру Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ . Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли центр Донецка их артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 03.13 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.