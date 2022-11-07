https://ria.ru/20221107/donetsk-1829551445.html

Украинские войска нанесли удар по центру Донецка

Украинские войска нанесли удар по центру Донецка - РИА Новости, 07.11.2022

Украинские войска нанесли удар по центру Донецка

Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли центр Донецка их артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T04:20

2022-11-07T04:20

2022-11-07T04:24

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли центр Донецка их артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221106/shakhta-1829513244.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато