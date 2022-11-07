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Украинские войска нанесли удар по центру Донецка - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/donetsk-1829551445.html
Украинские войска нанесли удар по центру Донецка
Украинские войска нанесли удар по центру Донецка - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска нанесли удар по центру Донецка
Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли центр Донецка их артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T04:20
2022-11-07T04:24
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли центр Донецка их артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221106/shakhta-1829513244.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
04:20 07.11.2022 (обновлено: 04:24 07.11.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по центру Донецка

ВСУ выпустили по центру Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли центр Донецка их артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 03.13 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 18:59Специальная военная операция на Украине
В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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