Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Минеральное
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 9.42 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.00 мск по Килининскому району Горловки - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 10.18 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 10.22 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.28 мск по Минеральному - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.