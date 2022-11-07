https://ria.ru/20221107/donbass-1829596581.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 07.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:16

2022-11-07T11:16

2022-11-07T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.42 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.00 мск по Килининскому району Горловки - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 10.18 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 10.22 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.28 мск по Минеральному - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221106/obstrel-1829544077.html

https://ria.ru/20221107/dnr-1829569145.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато