Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 20 снарядов
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.05 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 6.35 украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 8.55 по Никитовскому району Горловки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.03 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.