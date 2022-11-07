https://ria.ru/20221107/donbass-1829575376.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку - РИА Новости, 07.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:47

2022-11-07T09:47

2022-11-07T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

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стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.05 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 6.35 украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 8.55 по Никитовскому району Горловки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.03 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221107/dnr-1829569145.html

https://ria.ru/20221106/obstrel-1829544077.html

донецк

ясиноватая

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, ясиноватая, горловка, нато, стирол, сцкк