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Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом" - РИА Новости, 07.11.2022
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Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом"
Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом" - РИА Новости, 07.11.2022
Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом"
Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) в воскресенье заключила договоры о закупках с рядом компаний, включая российский "Росатом", на общую сумму в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:57
2022-11-07T13:57
россия-китай: главное
китай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) в воскресенье заключила договоры о закупках с рядом компаний, включая российский "Росатом", на общую сумму в 572 миллиона долларов, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте CNNC в соцсети WeChat."Во второй половине дня 6 ноября CNNC заключила договоры или соглашения о централизованных закупках с канадскими компаниями Cameco и Candu Energy, французской компанией Framatome, казахстанской "Казатомпром", российской госкорпорацией "Росатом", американской компанией Westinghouse Electric на общую сумму 572 миллиона долларов", - говорится в сообщении.Отмечается, что договоры и соглашения были заключены в рамках проходящей в Шанхае V Международной китайской выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022.
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китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия-Китай: Главное, Китай, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
13:57 07.11.2022
 

Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) в воскресенье заключила договоры о закупках с рядом компаний, включая российский "Росатом", на общую сумму в 572 миллиона долларов, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте CNNC в соцсети WeChat.
"Во второй половине дня 6 ноября CNNC заключила договоры или соглашения о централизованных закупках с канадскими компаниями Cameco и Candu Energy, французской компанией Framatome, казахстанской "Казатомпром", российской госкорпорацией "Росатом", американской компанией Westinghouse Electric на общую сумму 572 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что договоры и соглашения были заключены в рамках проходящей в Шанхае V Международной китайской выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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