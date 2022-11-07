https://ria.ru/20221107/dogovory-1829655128.html

Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом"

Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом" - РИА Новости, 07.11.2022

Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом"

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) в воскресенье заключила договоры о закупках с рядом компаний, включая российский "Росатом", на общую сумму в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:57

2022-11-07T13:57

2022-11-07T13:57

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китай

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) в воскресенье заключила договоры о закупках с рядом компаний, включая российский "Росатом", на общую сумму в 572 миллиона долларов, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте CNNC в соцсети WeChat."Во второй половине дня 6 ноября CNNC заключила договоры или соглашения о централизованных закупках с канадскими компаниями Cameco и Candu Energy, французской компанией Framatome, казахстанской "Казатомпром", российской госкорпорацией "Росатом", американской компанией Westinghouse Electric на общую сумму 572 миллиона долларов", - говорится в сообщении.Отмечается, что договоры и соглашения были заключены в рамках проходящей в Шанхае V Международной китайской выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022.

https://ria.ru/20221107/dvigatel-1829614372.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"