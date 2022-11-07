https://ria.ru/20221107/dogovory-1829655128.html
Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом"
Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом" - РИА Новости, 07.11.2022
Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом"
Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) в воскресенье заключила договоры о закупках с рядом компаний, включая российский "Росатом", на общую сумму в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:57
2022-11-07T13:57
2022-11-07T13:57
россия-китай: главное
китай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/16/1526471621_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8aad2438ea1c80d23b3be02e11325395.jpg
ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) в воскресенье заключила договоры о закупках с рядом компаний, включая российский "Росатом", на общую сумму в 572 миллиона долларов, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте CNNC в соцсети WeChat."Во второй половине дня 6 ноября CNNC заключила договоры или соглашения о централизованных закупках с канадскими компаниями Cameco и Candu Energy, французской компанией Framatome, казахстанской "Казатомпром", российской госкорпорацией "Росатом", американской компанией Westinghouse Electric на общую сумму 572 миллиона долларов", - говорится в сообщении.Отмечается, что договоры и соглашения были заключены в рамках проходящей в Шанхае V Международной китайской выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022.
https://ria.ru/20221107/dvigatel-1829614372.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/16/1526471621_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_85a38fc4e35c10ec04f42a9be7cb081b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия-Китай: Главное, Китай, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"