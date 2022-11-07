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В Запорожской области более 600 человек вступили в добровольческий батальон - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/dobrovoltsy-1829738098.html
В Запорожской области более 600 человек вступили в добровольческий батальон
В Запорожской области более 600 человек вступили в добровольческий батальон - РИА Новости, 07.11.2022
В Запорожской области более 600 человек вступили в добровольческий батальон
В добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области вступило уже свыше 600 человек, сообщил журналистам врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:32
2022-11-07T17:32
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 ноя — РИА Новости. В добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области вступило уже свыше 600 человек, сообщил журналистам врио губернатора региона Евгений Балицкий.Батальон будет выполнять задачи по патрулированию и охране стратегически важных объектов в регионе. В понедельник областная администрация передала батальону очередную партию обмундирования и одежды, а также автомобили.Как сообщил Балицкий, после того, как батальон будет полностью укомплектован необходимым вооружением, добровольцы смогут перейти к выполнению боевых задач в составе Росгвардии или ВС РФ.Батальон был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектоваваются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне.Знаменитый советский контрразведчик Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.
https://ria.ru/20221012/batalon-1823398918.html
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евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
17:32 07.11.2022
 
В Запорожской области более 600 человек вступили в добровольческий батальон

Балицкий: более 600 человек вступили в добровольческий батальон имени Судоплатова

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 ноя — РИА Новости. В добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области вступило уже свыше 600 человек, сообщил журналистам врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Батальон будет выполнять задачи по патрулированию и охране стратегически важных объектов в регионе. В понедельник областная администрация передала батальону очередную партию обмундирования и одежды, а также автомобили.
Как сообщил Балицкий, после того, как батальон будет полностью укомплектован необходимым вооружением, добровольцы смогут перейти к выполнению боевых задач в составе Росгвардии или ВС РФ.
"Общее количество батальона Судоплатова сегодня - более 600 человек. Но проходят подготовку в настоящий момент около 200", - сказал врио губернатора.
Батальон был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектоваваются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне.
Знаменитый советский контрразведчик Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 15:17Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области приступили к формированию добровольческого батальона
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьВооруженные силы РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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