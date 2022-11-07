https://ria.ru/20221107/dobrovoltsy-1829738098.html

В Запорожской области более 600 человек вступили в добровольческий батальон

В Запорожской области более 600 человек вступили в добровольческий батальон - РИА Новости, 07.11.2022

В Запорожской области более 600 человек вступили в добровольческий батальон

В добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области вступило уже свыше 600 человек, сообщил журналистам врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:32

2022-11-07T17:32

2022-11-07T17:32

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

вооруженные силы рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 7 ноя — РИА Новости. В добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области вступило уже свыше 600 человек, сообщил журналистам врио губернатора региона Евгений Балицкий.Батальон будет выполнять задачи по патрулированию и охране стратегически важных объектов в регионе. В понедельник областная администрация передала батальону очередную партию обмундирования и одежды, а также автомобили.Как сообщил Балицкий, после того, как батальон будет полностью укомплектован необходимым вооружением, добровольцы смогут перейти к выполнению боевых задач в составе Росгвардии или ВС РФ.Батальон был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектоваваются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне.Знаменитый советский контрразведчик Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.

https://ria.ru/20221012/batalon-1823398918.html

запорожская область

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евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)