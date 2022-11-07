https://ria.ru/20221107/dnr-1829711087.html
Пушилин раскритиковал работу по подготовке к отопительному сезону в ДНР
Пушилин раскритиковал работу по подготовке к отопительному сезону в ДНР - РИА Новости, 07.11.2022
Пушилин раскритиковал работу по подготовке к отопительному сезону в ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что работа по подготовке к отопительному сезону в республике неудовлетворительная, министр строительства и ЖКХ ДНР Эдуард... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:24
2022-11-07T16:24
2022-11-07T16:24
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что работа по подготовке к отопительному сезону в республике неудовлетворительная, министр строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов получил дисциплинарное взыскание, вопрос находится на контроле правительства.В понедельник Пушилин провел совещание с правительством, руководителями ведомств и главами городов на тему отсутствия теплоснабжения."Заслушали доклад министра строительства и ЖКХ Эдуарда Осипова по ситуации с запуском отопительного сезона. Работа по подготовке призвана неудовлетворительной. Министр получил дисциплинарное взыскание", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Врио главы ДНР добавил, что необходимо наладить взаимодействие "Донбасстеплоэнерго" и других ведомств, участвующих в подготовке к отопительному сезону, а также сообщил, что "проверки продолжаются, вопрос на контроле у правительства".Ранее Пушилин в связи с большим количеством обращений граждан об отсутствии тепла дал поручение провести проверку реальной ситуации с подачей теплоносителя в Донецке.С 3 по 6 ноября 2022 года была проведена выборочная проверка запуска и прохождения отопительного сезона в шести районах Донецка, организована проверка шести котельных и двух теплопунктов, которая выявила, что большинство случаев, когда потребителям не подается тепло, связаны с недостаточным количеством воды в системе.
https://ria.ru/20221011/lnr-1823053755.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донецк
Пушилин раскритиковал работу по подготовке к отопительному сезону в ДНР
Пушилин назвал работу по подготовке к отопительному сезону в ДНР неудовлетворительной
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил
, что работа по подготовке к отопительному сезону в республике неудовлетворительная, министр строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов получил дисциплинарное взыскание, вопрос находится на контроле правительства.
В понедельник Пушилин провел совещание с правительством, руководителями ведомств и главами городов на тему отсутствия теплоснабжения.
"Заслушали доклад министра строительства и ЖКХ Эдуарда Осипова по ситуации с запуском отопительного сезона. Работа по подготовке призвана неудовлетворительной. Министр получил дисциплинарное взыскание", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Врио главы ДНР добавил, что необходимо наладить взаимодействие "Донбасстеплоэнерго" и других ведомств, участвующих в подготовке к отопительному сезону, а также сообщил, что "проверки продолжаются, вопрос на контроле у правительства".
Ранее Пушилин в связи с большим количеством обращений граждан об отсутствии тепла дал поручение провести проверку реальной ситуации с подачей теплоносителя в Донецке
.
С 3 по 6 ноября 2022 года была проведена выборочная проверка запуска и прохождения отопительного сезона в шести районах Донецка, организована проверка шести котельных и двух теплопунктов, которая выявила, что большинство случаев, когда потребителям не подается тепло, связаны с недостаточным количеством воды в системе.