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В ДНР за 263 дня эскалации погибли более 500 мирных жителей - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/dnr-1829605062.html
В ДНР за 263 дня эскалации погибли более 500 мирных жителей
В ДНР за 263 дня эскалации погибли более 500 мирных жителей - РИА Новости, 07.11.2022
В ДНР за 263 дня эскалации погибли более 500 мирных жителей
Более 500 мирных жителей погибли на территории ДНР за 263 дня эскалации, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:35
2022-11-07T11:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Более 500 мирных жителей погибли на территории ДНР за 263 дня эскалации, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За 263 дня эскалации погибли 503 гражданских лица, в то числе 23 ребенка. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО (специальной военной операции) территории устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 3718 человек, в том числе 234 ребенка.Повреждения получили более 8 тысяч жилых домостроений и 1908 объектов гражданской инфраструктуры.За 263 дня эскалации представительство зафиксировало более 12 тысяч фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них 11 686 - с применением тяжелого вооружения."Всего противником выпущено 82 437 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 60 ракет РСЗО "Himars", 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 10 951 ракету РСЗО БМ-21 "Град", а также 12 786 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221107/donbass-1829573869.html
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829541001.html
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донецкая народная республика, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
11:35 07.11.2022
 
В ДНР за 263 дня эскалации погибли более 500 мирных жителей

СЦКК: 503 мирных жителя погибли на территории ДНР за 263 дня эскалации

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Более 500 мирных жителей погибли на территории ДНР за 263 дня эскалации, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За 263 дня эскалации погибли 503 гражданских лица, в то числе 23 ребенка. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО (специальной военной операции) территории устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Отмечается, что за этот период пострадали 3718 человек, в том числе 234 ребенка.
Повреждения получили более 8 тысяч жилых домостроений и 1908 объектов гражданской инфраструктуры.
За 263 дня эскалации представительство зафиксировало более 12 тысяч фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них 11 686 - с применением тяжелого вооружения.
"Всего противником выпущено 82 437 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 60 ракет РСЗО "Himars", 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 10 951 ракету РСЗО БМ-21 "Град", а также 12 786 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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