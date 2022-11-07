https://ria.ru/20221107/dnr-1829605062.html

В ДНР за 263 дня эскалации погибли более 500 мирных жителей

В ДНР за 263 дня эскалации погибли более 500 мирных жителей - РИА Новости, 07.11.2022

В ДНР за 263 дня эскалации погибли более 500 мирных жителей

Более 500 мирных жителей погибли на территории ДНР за 263 дня эскалации, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:35

2022-11-07T11:35

2022-11-07T11:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

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происшествия

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Более 500 мирных жителей погибли на территории ДНР за 263 дня эскалации, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За 263 дня эскалации погибли 503 гражданских лица, в то числе 23 ребенка. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО (специальной военной операции) территории устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 3718 человек, в том числе 234 ребенка.Повреждения получили более 8 тысяч жилых домостроений и 1908 объектов гражданской инфраструктуры.За 263 дня эскалации представительство зафиксировало более 12 тысяч фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них 11 686 - с применением тяжелого вооружения."Всего противником выпущено 82 437 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 60 ракет РСЗО "Himars", 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 10 951 ракету РСЗО БМ-21 "Град", а также 12 786 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221107/donbass-1829573869.html

https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829541001.html

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донецкая народная республика, украина, россия, происшествия