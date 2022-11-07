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Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/dnr-1829569145.html
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 112 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:16
2022-11-07T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 112 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — РСЗО Himars, артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. На Горловском — артиллерию 152 миллиметра, выпустив 112 единиц различных боеприпасов", — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики. Среди них Донецк, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка, Старомихайловка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 25 обстрелов.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829561708.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
09:16 07.11.2022 (обновлено: 09:51 07.11.2022)
 
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 112 боеприпасов

© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 112 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — РСЗО Himars, артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. На Горловском — артиллерию 152 миллиметра, выпустив 112 единиц различных боеприпасов", — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики. Среди них Донецк, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка, Старомихайловка.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 25 обстрелов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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