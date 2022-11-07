https://ria.ru/20221107/dnr-1829569145.html

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.11.2022

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 112 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:16

2022-11-07T09:16

2022-11-07T09:51

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 112 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — РСЗО Himars, артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. На Горловском — артиллерию 152 миллиметра, выпустив 112 единиц различных боеприпасов", — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики. Среди них Донецк, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка, Старомихайловка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 25 обстрелов.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829561708.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк