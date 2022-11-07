https://ria.ru/20221107/dnr-1829561172.html
В ДНР за сутки погиб один человек из-за обстрелов украинских войск
В ДНР за сутки погиб один человек из-за обстрелов украинских войск - РИА Новости, 07.11.2022
В ДНР за сутки погиб один человек из-за обстрелов украинских войск
Один мирный житель погиб, еще трое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:25
2022-11-07T08:25
2022-11-07T08:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще трое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 6 ноября до 08.00 7 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек, ещё три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР за сутки погиб один человек из-за обстрелов украинских войск
В ДНР сообщили о гибели одного человека за сутки из-за обстрелов ВСУ, еще трое пострадали